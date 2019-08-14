В США удвоилось количество прибыльных нефтяных компаний 1 14.08.2019, 12:31

Сейчас страна занимает первое место в мире по добыче «черного золота».

За последние три месяца число работающих в плюс американских нефтяников удвоилось. Если по итогам первого квартала прибыль показали 40% независимых нефтяных компаний из США, то к концу второго квартала доля прибыльных компаний достигла 80%. Такой результат зафиксировали подсчеты, проведенные газетой The Wall Street Journal c помощью сервиса FactSet, сообщает РБК.

Одновременно удвоилось и количество компаний со свободным денежным потоком . Так называют ситуацию, при которой компания тратит меньше денег, чем зарабатывает от ежедневной деятельности. С 23% в первом квартале доля таких нефтяников подскочила до 40% во втором квартале. В число наиболее успешных компаний по этому параметру вошел гигант ConocoPhillips.

Американским нефтедобытчикам удалось нарастить доходы за счет увеличения добычи, пишет The Wall Street Journal. Сейчас США занимает первое место в мире по добыче нефти. В этой стране добывают по 12 млн баррелей в сутки.

Приведенные данные фиксируют результаты второго квартала и не отражают динамику июля и августа. В эти месяцы нефть заметно подешевела. В результате инвесторы начали избавляться от акций нефтедобывающих компаний из США.

Еще одной причиной скепсиса биржевых игроков стали большие долги таких компаний. На этой неделе один из нефтедобытчиков — хьюстонский Sanchez Petroleum Corp. — объявил себя банкротом. Компания сделала это после того, как не смогла заплатить $43 млн держателям своих облигаций.