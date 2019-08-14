Der Spiegel: Какого преемника стоит опасаться Путину 1 14.08.2019, 13:06

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В политику ведут два пути.

Один начинается с малого: человек начинает заниматься локальными проблемами, завоевывает доверие людей, набирается опыта и медленно продвигается к большим проблемам и высоким должностям. Это классический путь, по которому как раз сейчас пытается идти московская оппозиция. После того, как ей удалось получить посты в городских районах, она стремится теперь в городской парламент, а оттуда рукой подать до Государственной Думы, пишет журналистка немецкого издания Кристиан Эш (перевод — inosmi.ru).

Второй путь в политику начинается не снизу, а сверху, он для тех, кто приходит в политику в определенном смысле окольным путем. Ровно 20 лет назад именно такой человек и был представлен удивленным российским телезрителям: 9 августа Борис Ельцин объявил в обращении к согражданам, что он назначил Владимира Путина новым премьер-министром, что бывший глава секретной службы пользуется его полным доверием. Кроме того, что он видит в Путине своего преемника на посту президента и хочет сказать об этом уже сейчас.

Для россиян это стало шоком. Имя Путин было им знакомо, ведь он был директором ФСБ, влиятельным человеком. Но они ничего не знали о нем самом. Вся его карьера протекала, так сказать, вне поля зрения общественности: сначала в органах безопасности, затем в администрации Петербурга, и затем вновь в органах. Он был кем угодно, только не политиком. Таковым он стал ровно 20 лет назад, когда Борис Ельцин сделал его премьером.

Как петербургский чиновник превратился во властителя России

Сейчас, оглядываясь назад, можно подумать, что путь Путина на вершины российской политики был предначертан. Влиятельная клика вокруг больного Ельцина лихорадочно искала преемника, который обеспечил бы неприкосновенность ей и ее собственности. Путин идеально подходил для этой цели, он был известен своей лояльностью. Все остальное можно было перепоручить телевизионщикам и политтехнологам. Они в мгновение ока соорудили невзрачному аппаратчику необходимый имидж «сильного человека» и подходящую партию в парламенте — «Единую Россию».

Взлету Путина помогло и то обстоятельство, что новый политик появился на мрачном фоне. За два дня до назначения Путина Ельциным исламистские боевики из Чечни напали на соседнюю республику Дагестан, началась Вторая чеченская война, закончившаяся для Москвы отвоеванием Грозного. Кроме того, в стране произошла целая серия взрывов, устроенных террористами.

Когда перед новым 1999 годом Борис Ельцин неожиданно сложил с себя полномочия и досрочно объявил Владимира Путина своим преемником, тот был уже довольно популярной личностью. Рейтинг его одобрения взлетел с 31 % в августе 1999 года до 84 % в январе 2000 года. И поэтому во время своих первых президентских выборов — в марте 2000 года — он был уже вне конкуренции.

Успехи Путина в политике вначале были еще малозаметны

Но успехи Путина в политике тогда еще были малозаметны. В 1999 году у него еще оставались конкуренты в политике и информационном пространстве. Политическое поле еще не находилось под полным контролем Кремля. У команды Ельцина были опасные противники, как например, бывший глава правительства Евгений Примаков и Коммунистическая партия.

После двух десятилетий Путина во власти ситуация совершенно иная. Поле публичной политики зачищено, приведено в порядок и взято под полный контроль, новых игроков к полю даже не подпускают. Кремль шаг за шагом заменил действительную политическую конкуренцию на ее имитацию. Об этом позаботился сам Путин. И так же, как в 1999 году гражданам России было трудно представить себе этого человека в политике, так же трудно им сейчас представить себе политику без Путина. Так и было задумано. Об альтернативе Путину нельзя даже помыслить.

Но даже Путин не молодеет. В следующем году ему будет столько же, сколько было Ельцину, когда тот сложил с себя полномочия, то есть 68 лет. И даже несмотря на то, что Путин ведет значительно более здоровый образ жизни, самое позднее в 2024 году он должен уйти со своего поста, если будет следовать конституции. Кого он сделает своим преемником? Бюрократа из неполитических кругов и верного управделами, как в свое время поступил Ельцин с ним?

Или же — и это было бы кошмаром для Кремля — его преемником станет политик, пробившийся наверх традиционным путем, добившийся доверия избирателей, а не доверия кремлевского властителя?

Новое поколение оппозиционных политиков бросает вызов Кремлю

Как раз в этом месяце Москва доказала, что живую, публичную политику и спустя два десятилетия владычества Путина нельзя заменить ее мертвой имитацией.

Она все время возникает вновь, как показали последние дни. В принципе Кремль позаботился о том, чтобы даже к выборам в московский городской парламент — который мало что решает — были допущены только лояльные Кремлю кандидаты. Но оказалось, что новое поколение оппозиционных политиков вполне способно преодолеть искусственно возведенные барьеры, и что их незаконное отлучение от выборов приводит к возмущению и протестам, которые приходится подавлять полицейскими дубинками.

Вероятно, Владимир Путин чувствует себя как садовник, который в течение 20 лет превращал свой палисадник в хорошо организованную, симпатичную каменную пустошь, а теперь к своему неудовольствию обнаружил, что политика — это неконтролируемое растение — снова пробивается сквозь щели и грозит разрушить все созданное им. И прополке не видно конца.