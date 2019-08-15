Россия направила к границам США ядерные бомбардировщики 18 15.08.2019, 7:32

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Два стратегических бомбардировщика Ту-160 оказались в 20 минутах лета от Аляски.

Российские власти в среду объявили о полете двух ядерных бомбардировщиков Ту-160 на Чукотку – регион на крайнем севере России, граничащий через Берингов пролив с американским штатом Аляска. Полет состоялся в рамках учений, которые, по словам государственных СМИ, показали способность Москвы разместить ядерное вооружение прямо у границы с Соединенными Штатами, сообщает «Голос Америки».

Стратегический бомбардировщик Ту-160, который в России называют «Белым лебедем» - сверхзвуковой самолет, созданный еще в СССР. Он может преодолеть без дозаправок расстояние в 12 тыс. км, на его борту могут быть размещены до 12 ядерных ракет малой дальности. В сообщении российского Минобороны говорится, что два Ту-160 за восемь часов преодолели расстояние в 6 тыс. км, разделяющее базу ВВС на западе России от чукотского Анадыря.

Этот полет был осуществлен в рамках «планового летно-тактического учения, которое продлится до конца текущей недели». Цель учения – отработка «задач перебазирования на оперативные аэродромы, а также полетов с выполнением дозаправки в воздухе», говорится в пресс-релизе Министерства обороны. На видео, опубликованном оборонным ведомством, показан взлет самолетов и их приземление на аэродроме на Чукотке.

«20 минут до Аляски»

Официальный печатный орган российского правительства — «Российская газета» — опубликовала в среду заметку о полете двух бомбардировщиков Ту-160 под заголовком «Ракетоносцы РФ разместили в 20 минутах полета от США».

«От Анадыря до Аляски менее 600 километров - для Ту-160 это 20 минут ходу вместе со взлетом и набором высоты», — напоминают авторы заметки, добавляя, что «возможности ракет, которые несет самолет, позволяют пускать их, не выходя из воздушного пространства России. При необходимости первоочередной целью ракетоносцев могут стать размещенные на Аляске радары и стартовые позиции перехватчиков противоракетной обороны США».

Самолеты Ту-160 (Blackjack по классификации НАТО) в прошлом совершали полеты с российских военных баз в Сирию, где с их помощью проводились бомбардировки сил, выступающих против режима Башара Асада, одного из ближайших союзников Москвы на Ближнем Востоке.

По данным Минобороны России, в нынешних учениях принимают участие около десяти самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78. Это позволяет предположить, что полеты также совершались и в другие районы.

Россия сейчас обновляет свой парк Ту-160. В прошлом году президент Владимир Путин высоко оценил усовершенствованную версию бомбардировщика, побывав на его испытаниях. Путин тогда заявил, что новые Ту-160 усилят российские ядерные возможности. С 2019 по 2027 годы российские ВВС получат 10 модернизированных Ту-160М на общую стоимость 15 млрд рублей (227 млн долларов).