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В Подмосковье загорелся и совершил жесткую посадку пассажирский самолет

  • 15.08.2019, 7:42
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В Подмосковье загорелся и совершил жесткую посадку пассажирский самолет

Airbus А-321 направлялся в Симферополь.

В российском аэропорту Жуковский совершил жесткую посадку самолет А-320 "Уральских авиалиний", направлявшийся в Симферополь. Лайнер выкатился за пределы посадочной полосы, передает ВВС.

Как сообщает МЧС, все 226 человек, находившиеся на борту, были эвакуированы. Погибших нет.

Самолет был вынужден вернуться назад после взлета из-за того, что в оба двигателя попали птицы.

"Аварийная посадка при взлете в Жуковском, [причина] - попадание птиц в оба двигателя. Двигатели выключились, экипаж произвел посадку ... в километре от полосы", - цитирует ТАСС гендиректора авиаперевозчика Сергея Скуратова.

По информации Интерфакса, несколько человек пострадали, но госпитализация им не требуется.

"Пострадали несколько человек. Их осматривают медики. Легкие травмы - в основном ушибы и ссадины полученные при эвакуации. Госпитализация не требуется", - сообщает агентство.

Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб Подмосковья, у авиалайнера подломились все стойки шасси.


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