Сериал «Чернобыль» ждет продолжение «Северодвинск-Островец»? 4 Татьяна Новикова

16.08.2019, 10:59

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Что произошло в Северодвинске? Что происходит под Островцом?

Есть информация о взрыве на военном полигоне с радиационным выбросом под Северодвинском, о недавнем пожаре (канал NEXTA) или возгорании (МЧС) на недостроенной Белорусской АЭС, о том, что там умер крановщик и погиб другой рабочий, о том, что туда скоро завезут топливо, и при всех нерешенных проблемах безопасности и технических косяках и недоделках нажмут кнопку пуск. Информации мало. Ее тщательно скрывают.

Вместо сведений о том, что делать населению в случае аварии, в Островце транслируют совершенно запредельную пропаганду - “я люблю все свои атомы” - в то время как четкая инструкция и своевременные действия во время радиационного выброса спасают жизни и здоровье людей! Но ни жизни, ни здоровье населения не интересны властям, что самое страшное - почти не интересны ему самому.

Но это же “население”, и эта же власть, усталые от темы Чернобыля и онкологии, преждевременных смертей и грязных продуктов, с интересом смотрят сериал “Чернобыль”. Какие выводы будут сделаны, и будут ли?

Северодвинск и Островец - это не совсем рядом, и не совсем про одно и то же, но между ними есть очень четкая и опасная связь. А еще есть связь с Чернобылем. Она в том, что и то, и другое, и третье - детища Росатома. И если в Северодвинске все секретно и никто не знает о изотопах и реальной опасности, под Островцом будет то же самое.

Чем страшен прецедент Северодвинска? Тем, что если Чернобыль был первой масштабной атомной кататстрофой, после которой общество встряхнулось, и начало предпринимать какие-то меры, а Фукусима поставила точку на атомных проектах ряда стран мира, то после выброса рутения в прошлом и позапрошлом годах на предприятии Маяк, ни один мускул не шевельнулся на лице Госкорпорации корпорации, ответственной за инцидент. Там говорили “это не у нас” и “мы здесь ни причем”, и продолжают говорить это же, несмотря на все расследования и доказательства. Тем, что Северодвинск рискует стать прецедентом в мировой практике вроде Крыма. Когда происходит что-то нарушающее все конвенции, стандарты и общепринятые нормы гуманности. И после несимметрично слабого ответа международной общественности на это, ответственная сторона демонстративно умывает руки и не предпринимает ничего! То есть, Северодвинск рискует показать миру, что можно взрывать маленькие атомные “источники питания”, а потом скрывать от всего мира информацию.

Не то же ли самое уже было при строительстве Островецкой АЭС, когда очевидные нарушения и происшествия отрицаются и замалчиваются? Если корпорация знаний произведет неудачный пуск или неудачное действие, которое при всех прочих проблемах приведет к выбросу, будет ли кто-то отчитываться перед собственным “населением” и соседней Литвой? Вряд ли, ведь Северодвинск, который, к слову, не совсем далеко от границ с ЕС, показал, что этого можно не делать, и ничего не будет.

Разумеется, в какой-то момент все схлопнется и проблемы выйдут наружу так, что не поздоровится ни российской, ни беларусской власти, и после всех инцидентов и происшествий, и ни дай Бог, радиационной аварии, проект закроют, но это будет ценой жизней и здоровья людей, которые можно было сберечь. Представьте, что если бы каждый нажал кнопку и подписал петицию, и нас был бы миллион, этого не случилось бы, многие были бы живы и здоровы, а прекрасное Беларусское Поозерье осталось чистым, и там можно было бы отдыхать, ловить рыбу, собирать грибы и ягоды. Думаете, они бы проигнорировали, если бы было хотя бы 100 тысяч? Думаю, что нет. А если бы даже 30 тысяч обращений пришло в корридоры власти через сайт petitions.by, они бы сделали вид что этого нет? Вряд ли. Отреагировали же на всплеск внимания к упавшей “бочке” и поменяли ее.

У нас остался последний шанс пока не завезли топливо, которое уже планируют завезти к октябрю, потом, когда топливо облучат, Беларуси придется на протяжении тысяч лет заниматься его хранением и перепупаковкой, только наивные студенты или школьники могут поверить в то, что его увезут в Россию насовсем. Остановить еще реально, хотя бы на время, хотя бы для того, чтобы устранить самые вопиющие проблемы и выполнить рекомендации международных организаций и экспертов. Подпишите петицию, или сделайте свою, или выскажите позицию каким-то другим образом, но так, чтобы это произошло сейчас, когда говорят все, в один голос!

Татьяна Новикова, специально для Charter97.org