Российские врачи рассказали секретную информацию о радиации в Архангельской области 2 18.08.2019, 10:02

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В областной больнице после взрыва проводилось специальное совещание с представителем министерства.

13 августа издание «Северные новости» опубликовало информацию «В Архангельске, в связи со взрывом, засекретили хирургическое отделение АОКБ». После выхода материала, в редакцию позвонила сотрудница Архангельской областной клинической больницы (ФИО, по понятным причинам, не называем) и рассказала, чему она сама была свидетелем, и о чём говорят её коллеги.

ОПЕРБЛОК НЕ РАБОТАЛ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

— Восьмого числа днём все узнают информацию, что на полигоне в Нёноксе был взрыв. Коллеги, у кого дети в Северодвинске живут, переживают. Начинают ходить слухи, что к нам привезут пострадавших. Ждём. Отработали дневную смену и ушли спокойно домой. Но другие, дежурная смена, остались. Приходим наутро и узнаём, что в приёмное отделение и в операционный блок, где оперировали пострадавших, никого не пускают.

Оперблок несколько дней вообще не работал. Для приёма этих пациентов были задействованы приёмное отделение, две смотровых. Там, где их мыли, принимали, всё было закрыто. Опечатано, не опечатано, но туда никого не пускали. Так же как и в оперблок. Всем был объявлен запрет, туда не ходить. Да и никакой здравомыслящий человек сам туда не пойдёт.

ЛЮДЕЙ О ЗАРАЖЕНИИ НИКТО НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ

Речь о том, что была радиоактивная пыль. Людей никто не предупредил о заражении, изначально. Все, кто там был на тот момент, спасали пострадавших. Из других отделений приглашали врачей на консультацию. Оперблок был задействован полностью. В ту ночь оперировали троих пациентов. Травматологи, анестезиологи — из врачебного состава.

Медсёстры, соответственно, санитары, охрана… Всё было задействовано. Оперблок у нас заработал только 14 августа . Начали проводить плановые операции. И то, ждали официального разрешения. Говорили, что будут проверять фильтры в операционных, где проводили операции пострадавших. Я так полагаю, что сведущие люди посмотрели, замеры сделали и открыли.

ЛЮДИ НЕ ВЕРЯТ АНАЛИЗАМ

У нас работают грамотные, ответственные, интеллигентные люди. Переживают за происходящее. Как говорят наши коллеги, в момент, когда привезли пострадавших в Нёноксе, медики не были предупреждены, что это заражённые люди. Только спустя некоторое время им дали свинцовые фартуки, но это уже была не защита.

Люди переживают. Со многими из них я знакома. Всего контактировавших с доставленными из Нёноксы больше 50 человек. Некоторые называли цифру в сто, но это не так. Всем, кто непосредственно был в контакте, поблизости, кто с ними работал, предлагали записаться.

И по моим сведениям 50 человек или чуть больше должны были улететь в Москву. В том числе и консультировавший пострадавших врач из другого отделения. Наши медики улетели ночным бортом. Им выписали командировку на три дня. В срочном порядке, начиная со вчерашней ночи.

Из Москвы уже поступили сведения, что у первой партии тех, кто уехал, анализы, и кровь, и моча — в норме. Но люди не доверяют таким сообщениям и не верят ни этим анализам, никому. Полное недоверие.

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЧУТЬ ТАПКАМИ НЕ ЗАКИДАЛИ

Было собрание. Приезжал представитель министерства здравоохранения. Чуть ли не тапками закидали их там. За то, что такое допустили. Собрание было с руководителями подразделений. Им пообещали, что будут выделены специальные средства на поездку медиков в Москву.

Конечно, над больницей висит какая-то угнетённость. Все только об этом и говорят. Раньше, бывало, улыбнешься, и получишь улыбку в ответ. Персонал радостный ходил. А сейчас на всех печать такой грусти. Люди не понимают, что вообще происходит в Архангельской области.

Говорят, что нам вообще за что досталось, областной больнице, а конкретно, хирургическому корпусу? Тем людям, которым «не повезло» оказаться в тот момент на дежурстве? Поражает пренебрежительное отношение к людям, не предупредили, не защитили, не проинформировали. И продолжают молчать.

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные источники информации. 9 августа, на следующий день после взрыва, официальное СМИ, «Российская газета», сообщала: 8 августа в ходе испытаний произошел взрыв реактивной двигательной установки на полигоне ВМФ в Неноксе под Северодвинском. Два человека погибли, шестеро получили травмы, трое находятся в тяжёлом состоянии. Датчики 8 августа зафиксировали кратковременное повышение радиационного фона в Северодвинске, но вскоре он пришёл в норму.

Фото: Ольга Халманова/РИА Новости

10 августа в РОСАТОМе уточнили, что взрыв произошел при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, во время работ, которые были связаны с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания на этой установке. «Погибли пять сотрудников госкорпорации «Росатом». Еще трое наших коллег получили травмы и ожоги различной степени тяжести», — говорится в сообщение. О происходящем в Архангельской областной клинической больнице официальных сообщений нет.