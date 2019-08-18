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Куда белорусам поехать отдыхать в августе и сентябре

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  • 18.08.2019, 18:39
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Куда белорусам поехать отдыхать в августе и сентябре

Сентябрь привлекает туристов низкими ценами.

Август - последний летний месяц и, пожалуй, во всех смыслах самый горячий, так как цены везде ощутимо подскакивают. Сентябрь, или бархатный сезон, привлекает туристов не только комфортной температурой и меньшим количеством отдыхающих, но и более низкими ценами, пишет lenta.ua.

Жаркая погода, которая может стоять в августе и в сентябре в Европе, в Азии и в Африке, привлекает толпы желающих отдыхать в бархатный сезон на морском побережье экзотических стран, совмещая прием солнечных ванн с осмотром достопримечательностей.

Турция.

Отдыхать в Турции, где множество курортов и морей, кардинально отличающихся друг от друга своей флорой и оздоровительными ресурсами, в августе и в сентябре предпочитают многие из-за преимущественно ясной погоды.

Секрет популярности турецкого побережья – это благоприятный климат, отличные пляжи, доступность развлечений на любой вкус, а также огромный выбор отелей для любого бюджета и качественное обслуживание.

Сиде, например, знаменит своими пляжами - от золотисто-песчаных до песчано-галечных. В окрестностях курорта множество архитектурных памятников.

Запахами хвойных деревьев наполнен воздух Кемера, а море благодаря галечным пляжам особенно чистое. Туристы, при желании, днем могут поехать и осмотреть древние античные города - Фазелис и Олимпос, расположенные неподалеку, а ночью посетить один из многочисленных ночных клубов.

Желающие отдыхать в настоящем элитном туристическом раю могут поехать в августе и в бархатный сезон в Белек, построенный в отдалении от городов.

В августе в Турции достаточно жарко – воздух в среднем прогревается до +31-36 градусов, а температура воды +28. Более комфортная температура устанавливается в бархатный сезон – в сентябре воздух прогревается до +28, а вода до +25.

Испания.

Курорты Испании, каждый из которых прекрасен по-своему, пользуются большой популярностью. Одно из самых живописных мест страны - Коста-Брава или "берег смелых", куда каждый год приезжают отдыхать сотни тысяч туристов. Здесь есть древнеримские руины, рыбацкие деревушки и множество развлечений.

Кстати, поехать отдыхать на курорты, распростертые на северном побережье Каталонии, могут те, кто предпочитает мягкий климат и не выносит летнего зноя.

Истинный рай для любителей активного отдыха - Коста-Дорада или "золотой берег", благодаря уникальным географическим особенностям и мягкому средиземноморскому климату. На курорте, расположенном на юге Каталонии (провинция Таррагона), есть все условия для занятий серфингом и виндсерфингом.

Здесь находится самый большой на юге Европы парк развлечений "Порт Авентура", поэтому в самый раз поехать отдыхать с детьми.

Молодежь привлекают сюда шумные вечеринки в многочисленных клубах Салоу и Ла-Пинеды, а любители истории могут поехать в Таррагоне - главный город побережья, чтобы осмотреть памятники римской эпохи и средневековья.

Большой популярностью пользуется Пальма-де-Майорка, где пляжи преимущественно песчаные и большое количество достопримечательностей.

На Майорке полно мест для развлечений - 41 яхт-клуб, 190 теннисных кортов, 22 поля для гольфа, два ипподрома и 12 конных клубов, три аквапарка, "Mаринеленд" с представлениями дельфинов и другими морскими животными, 52 музея, клуб подводного плавания, казино-клуб, пять театров и концертных залов, четыре национальных парка, 48 природных зон, охраняемых государством, и так далее.

Так что смело можно поехать отдыхать на Майорку, где каждый найдет себе развлечение независимо от возраста и предпочтений.

Отдыхать в Ибице - на острове наслаждений или мировой столице ночных вечеринок - предпочитает молодежь. Сезон вечеринок стартует в начале июня и продолжается до конца бархатного сезона.

Ибица - это не только клубы и вечеринки, но и исторические памятники. В частности, старейшая часть острова Дальт-Вила, где расположены Кафедральный Собор (XIII век), Замок Альмудайна (XVI век) и Музей Современного Искусства. Одна из самых красивых и древних пещер – Кан-Марса, находится также на острове.

Если вы решили поехать отдыхать на Ибицу, обязательно посетите живописную бухту Cala d'Hort, в которой Майк Олдфилд, британский мультиинструменталист и композитор, записал один из своих дисков. Это излюбленное место всех туристов.

Температура воздуха в августе достигает +35, а вода прогревается до +26.

Первая половина сентября в Испании – одно удовольствие для пляжного отдыха. Средняя дневная температура воздуха в бархатный сезон составляет +28. Ночью столбик термометра опускается до +22. Море теплое +24. Дождей в августе и в бархатный сезон не бывает.

Таиланд.

Тропический остров с белым песком, пальмовыми рощами, прозрачным морем и спа-процедурами, разбавленные насыщенным тайским колоритом, острой едой и всеми видами развлечений, стал одним из самых популярных мест для отдыха уже давно.

В Таиланде каждый найдет отдых по своему вкусу – здесь можно спокойно отдохнуть в окружении великолепных пейзажей, насладиться шоппингом, испробовать все местные развлечения или совместить одно с другим.

Главное - решить для себя, какой вид отдыха предпочтительнее, и выбрать соответствующий курорт.

Таиланд привлекает туристов круглый год, в том числе и в сентябре, несмотря на то, что туристический сезон в этой экзотической стране обычно длится с декабря по май. В остальные месяцы бывают дожди, чаще всего кратковременные, и большая их часть приходится на вечернее и ночное время.

В августе температура воздуха днем бывает около +30-32, ночью +23-25, вода теплая +27-29.

В сентябре жара постепенно спадает – в бархатный сезон температура дневная составляет +29, ночью спадает до +22, а температура воды ниже +26 не опускается.

Болгария.

Поехать отдохнуть в августе с комфортом и недорого можно в Болгарию. Вас там встретят теплая солнечная погода, высокий уровень отелей, качественное обслуживание и, конечно же, широкие экологически безупречные песчаные пляжи.

Болгария очаровывает и манит туристов теплым и ласковым морем, лечебными источниками и грязевыми санаториями, чудесными виноградниками и горами, покрытыми лесами.

Самые популярные пляжные курорты жемчужины среди стран, предлагающих отдых на Черноморском побережье, Ривьера, Золотые Пески, Солнечный день, Албена, Дюны и другие.

Поехать отдыхать в Болгарию лучше всего в августе - температура воздуха на побережье +28-30, море теплое +26. Дожди очень редкие и кратковременные.

В бархатный сезон погода становится прохладнее, хотя многие купаются и в сентябре. На северном побережье воздух днем бывает до +24, ночью не более +20, а вода +21. На южном побережье чуть теплее – днем максимум +25, ночью +17-22. Вода в сентябре достигает +22 градусов.

Тунис.

Чтобы увидеть, где Европа встречается с арабской Африкой, нужно поехать отдыхать в Тунис, где любой курорт - это мелкий белый песок, чистейшее море и комфортабельные отели. Благодаря умеренному мягкому климату, отдыхать здесь приятно в любое время года, в том числе в августе и сентябре.

Природное своеобразие дополняется богатством культурного наследия. Основной достопримечательностью остается древний Карфаген - столица одного из великих государств античности, основанная еще в 814 году до нашей эры. Большинство сохранившихся до наших дней сооружений датируется I веком – римским периодом, а при раскопках холма Бирса были обнаружены сооружения времен финикийцев.

Экспозиция Национального музея Карфагена расположена в здании бывшего монастыря, где увидеть можно каменные саркофаги римского и пунического периодов, римские мозаичные панно, скульптуры, а также коллекцию керамических изделий, погребальных ваз и каменных надгробий.

Тунис – это также необъятные просторы пустыни Сахара, леса пробкового дерева, оливковые плантации и традиционная талассотерапия - в любом хорошем отеле вам предложат десятки роскошных SPA-процедур.

Обычная дневная температура в августе на побережье +35. Ночью бывает на пару градусов ниже. Морская вода теплая +25. Мягкий сухой климат позволяет легче переносить зной.

В сентябре днем бывает +31, ночью + 24, а море прогревается до +23. Дожди возможны в последние дни бархатного сезона.

Мальдивы.

Маленький кусочек рая можно найти на земле, если поехать отдыхать на Мальдивы, где все располагает к блаженству – голубые лагуны, километровые песчаные пляжи, очень красивая природа, а также хорошие отели и высокий уровень сервиса.

В архипелаге более тысячи коралловых островов, и каждый из них – это маленький рай, поэтому отдыхать сюда приезжают влюбленные со всего света, независимо от возраста, привороженные атмосферой романтики и неги.

При желании, здесь можно провести символичную свадебную церемонию и принести клятвы любви и верности трем стихиям – воздуху, воде и земле.

Погода на Мальдивах круглый год щедра на жаркий воздух, солнце и теплое море. В августе, как и в бархатный сезон днем бывает +30, а ночью +25. А море парное +27. В летний период бывают дожди, но кратковременные.

Грузия

Желающих поехать отдыхать в Грузию ожидает не только чистое море, пляж, достопримечательности и развлечения, но и вкуснейшая, натуральная еда, фрукты, минеральные воды и, конечно же, фантастически вкусные вина.

Черноморское побережье Грузии предлагает туристам разные виды отдыха - здесь можно не просто понежиться на солнышке на песчаных и галечных пляжах, но и заняться дайвингом, отправиться в парк аттракционов, устроить пеший тур в горы, осмотреть исторические места и провести время в барах и ночных клубах.

Батуми остается главным развлекательным и туристическим центром пляжного отдыха - здесь каждый найдет развлечение на любой вкус: пляжные вечеринки под открытым небом, неспешный семейный досуг на берегу Черного моря или оздоровление в санаторно-курортных учреждениях.

С детьми можно посетить аквапарк, дельфинарий, зоопарк, площадку с мультипликационными героями на набережной, на аттракционы и так далее.

Самое чистое море в окрестностях Батуми — в поселках Гонио и Квариати, которые расположены к югу от города, недалеко от грузино-турецкой границы. Они отличаются великолепным месторасположением, сочетая горный воздух с морским.

Идеальное время для отдыха бархатный сезон – в этот период море теплое, а туристов не так много. В сентябре воздух на побережье прогревается до +25, а вода держится на уровне +24.

Выбор большой – главное своевременно решить, куда поехать отдыхать, и отправиться в незабываемое путешествие.


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