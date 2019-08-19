Трамп назвал стратегическим вопрос покупки Гренландии 19.08.2019, 7:31

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Президент США сравнил это с крупной сделкой с недвижимостью.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что интересовался покупкой Гренландии у Дании. Видео общения главы государства с журналистами опубликовал Bloomberg, сообщает РБК.

По словам Трампа, он интересовался покупкой острова стратегически. «Стратегически это интересно», — отметил он. При этом Трамп добавил, что данная тема — «не номер один в повестке дня».

Трамп отметил, что США и Дания являются хорошими союзниками, и Вашингтон защищает Данию как и «большую часть мира». «По сути, это крупная сделка с недвижимостью», — сказал глава государства. По словам Трампа, владение Гренландией наносит ущерб Дании, она «теряет почти $700 млн в год».

Он не исключил, что может обсудить этот вопрос с датскими властями, если посетит страну на этой неделе.

Об интересе Трампа к покупке Гренландии 16 августа сообщила The Wall Street Journal. Министр иностранных дел Гренландии Ане Лоне Баггер заявила, что власти острова не согласны с такой постановкой вопроса. Депутат местного парламента Айя Хемниц Ларсен отметила, что «Гренландия не является товаром и Дания не может продать ее». В пресс-службе правительства Гренландии РБК сказали, что остров не продается, однако власти «готовы к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США».

В настоящее время Гренландия обладает широкой автономией, формально главой государства является датская королева, а в качестве национальной валюты используется датская крона. При этом остров не входит в ЕС, в отличие от Дании.