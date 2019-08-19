Иранский супертанкер Grace 1 покинул Гибралтар 1 19.08.2019, 8:11

Фото: AP / Marcos Moreno

Конечная цель его плавания пока остается неизвестной.

Иранский танкер Grace 1, задержанный британскими военными в июле 2019 года, поздно вечером в воскресенье, 18 августа, снялся с якоря в Гибралтаре. Днем ранее на его борта было нанесено новое название - Adrian Darya 1, сообщает dw.com со ссылкой на информагентство AP.

Судя по данным системы GPS-трекинга морских судов Marinetraffic.com, идущий под иранским флагом нефтяной танкер незадолго до полуночи начал медленное движение на юг. Потом он взял курс на восток, по направлению к узкому каналу международных вод, разделяющему Марокко и южную оконечность Пиренейского полуострова.

Посол Ирана в Великобритании, Хамид Баидинежад, на своей странице в Twitter подтвердил информацию о том, что танкер направляется в международные воды. При этом конечная цель его плавания пока остается неизвестной.

Задержание танкера Grace 1 у берегов Гибралтара

Месяц назад сверхкрупный океанский танкер Grace 1, перевозящий 2,1 миллиона баррелей легкой нефти, был задержан у берегов Гибралтара, являющегося заморской территорией Великобритании, по обвинению в нарушении санкций ЕС против Сирии.

В то же время Вашингтон выдвинул против владельцев танкера обвинение в "незаконном доступе к финансовой системе США для нелегальных поставок (нефти. - Ред.) в Сирию из Ирана Корпусом стражей исламской революции (КСИР), внесенным в список иностранных террористических организаций».

Вскоре после инцидента с иранским танкером вблизи Гибралтара Иран задержал в Ормузском проливе шедший под британским флагом танкер Stena Impero. Этот танкер остается во власти Исламской Республики до сегодняшнего дня. Однако некоторые эксперты полагают, что за освобождением иранского танкера у берегов Гибралтара последует скорое освобождение британского танкера Ираном.

США потребовали повторно задержать танкер Grace 1

Не соглашаясь с решением освободить танкер Grace 1, США призвали власти Гибралтара к его повторному задержанию. При этом в Вашингтоне сослались на нарушение танкером американского эмбарго против Ирана и заявили, что сумма в 130 млн долларов, которой оценивается находящаяся в танкере нефть, может быть использована на финансирование терроризма.

Тем не менее власти Гибралтара отказались выполнить это требование, указав, что европейские законы менее строгие, чем санкции США в отношении Ирана, а Корпус стражей исламской революции, которому, судя по документам суда, принадлежит танкер, по законодательству ЕС, Соединенного Королевства и Гибралтара не считается террористической организацией.