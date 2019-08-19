28 лет назад БНФ вывел людей на площадь против путча в Москве 19.08.2019, 8:56

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Митинг перед Домом правительства прошел 19 августа.

19 августа 1991 года в Москве произошла попытка государственного переворота в СССР: заговорщики (так называемый ГКЧП) отстранили от власти президента Михаила Горбачева и заявили о введении чрезвычайного положения, сообщает «Радыё Свабода».

В Минске депутаты оппозиции БНФ приняли заявление с осуждением путча, требованием созыва внеочередной сессии Верховного Совета. Вечером на площади перед Домом правительства Белорусский Народный Фронт провел митинг протеста.