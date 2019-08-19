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В Беларуси прошел уникальный фестиваль племенной культуры

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  • 19.08.2019, 9:44
В Беларуси прошел уникальный фестиваль племенной культуры

Под Чаусами встретились потомки крупнейших племенных союзов, создававших нашу первую государственность.

Увидеть собственными глазами, как жили славяне на территории современной Беларуси, можно было в агрогородке Радомля Чаусского района, где прошел этнопраздник «В гости к радимичам», сообщает «Белсат».

«Город основан родина и его племенем, которое после называлась радимичыи, поэтому на этом месте решили проводить ежегодно праздник, и в этом году это уже шестой год», – объясняет Любовь Белькевич из местного Дома культуры.

Театрализованное мероприятие затронуло такие элементы древней культуры, как добыча живого огня и поклонение славянским богам, но наиболее зрелищной частью праздника стали обрядовые традиции радимичей: свадьба и похороны.

«Погребальный обряд, обнаруживаемый во время раскопок в курганах радимичей, свидетельствует о том, что их культура была довольно развитой, – говорит археолог, сотрудник Академии наук Левон Колядинский. – Это очень богатые наряды, очень большие украшения, особенно радимичския кольца, бусы и браслеты».

Радимичи жили на территории современной Могилевской и Гомельской областей в XIX–XII веках. Они, как и все восточные славяне, занимались земледелием, скотоводством, охотой, рыбной ловлей. Чтобы показать их быт, на городище в Радомле соответственно с тогдашним традицией реконструировали полуземлянки.

«У нас реконструировано три землянки, каждая имеет свое значение. В первой землянке готовили еду, во второй ткали, в третьей занимались гончарством».

Жители Белыничей – потомки дреговичей – привезли на фестиваль обряд кликанья дождя: женщины собирались у колодца и просили богов послать на сухую землю водичку.

«Одна женщина берет мак – это как бы капельки дождя. Одна женщина набирает мак в рот, идет к колодцу и со словами: «Как на тебя мак сыплется, пусть так на землю дождь обольет, сколько зернышек мака, столько и капель дождя», – говорит одна из участниц обряда Алина Арлёнак.

Безусловно, важной частью племенной культуры была народное творчество.

«Я уже пою более тридцати лет, – рассказывает фольклористка и певица Наталья Матылицкая. – [В народном творчестве] заложена большая энергетика, такая сила, я уже не говорю о содержательном начале… Не зря фольклор – это народная мудрость».

Фестивалей позднего Средневековья в Беларуси много, а вот фестиваль племенной культуры – пока что уникальный. И публика полна любопытства, так как редко сталкивается с такой стариной.

«Это древняя игра. Мы должны сбить противника, противник падает – и игра заканчивается. Вот наше оружие, в принципе, она не так уж сильно бьет, но если замахнуться, то славно так прилетит», – делится впечатлениями гость праздника Евгений Ерзиков.

После праздника приходит мысль, что хорошо было бы устраивать такие мероприятия и в других областях страны: фестиваль дреговичей в центральной Беларуси и фестиваль кривичей – на юге. Это могло бы стать фактором, который бы объединил современных белорусов.


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