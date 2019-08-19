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Генштаб Британии заявил о готовности бросить вызов РФ в Африке

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  • 19.08.2019, 10:18
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Генштаб Британии заявил о готовности бросить вызов РФ в Африке

Особая роль отводится контрразведке.

Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния, сообщает РБК.

По словам Картера, военная помощь странам Африки и отправка туда небольших по численности элитных отрядов для борьбы с терроризмом позволит сделать так, чтобы развивающиеся страны «ориентировались скорее на Запад, а не на группу Вагнера».

ЧВК Вагнера, как писал РБК, связана с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Ее предполагаемый командир Дмитрий Уткин является генеральным директором «Конкорд менеджмент и консалтинг» — управляющей компании ресторанного холдинга Пригожина.

Впервые, как рассказывали источники РБК, группа Вагнера появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как Россия стала официально разворачивать свои военные базы в Сирии. В группе служили почти 2,5 тыс. человек. Об участии ЧВК Вагнера в сирийской кампании первой сообщила «Фонтанка» в октябре 2015 года. Как утверждали «Фонтанка» и The Wall Street Journal, бойцы Вагнера также принимали участие в боях на юго-востоке Украины на стороне самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

На официальном уровне существование ЧВК не признается. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после появления Уткина на приеме в Кремле в честь празднования Дня героев Отечества заявил, что не знает, чем известен этот человек.

Говоря о России, Картер признал, что «угроза со стороны Москвы материализовалась значительно быстрей, чем предполагали британские эксперты в 2015 году».

«Они стали настоящими мастерами в манипулировании информационным полем и в стремлении выдать свою точку зрения за истину. Они очень грамотно действуют в киберпространстве. И я думаю, что они хорошо научились убеждать другие страны, что Россия для них является лучшим союзником, чем страны Запада», — отметил военачальник.

По словам Картера, не совсем понятно, что с этим теперь делать. Западные демократии, сказал он, должны придумать способы защиты правды и найти методы борьбы с теми, кто ведет подрывную деятельность. Особую роль Картер придал контрразведке.

«Методы ведения борьбы меняются, и британская армия должна модернизироваться при помощи технологий, которые привели к этой эволюции», — добавил глава Генштаба.

Картер, который за годы военной карьеры служил в Германии, бывшей Югославии, на Кипре, стал руководителем Генштаба Великобритании в 2014 году. В последние годы он не раз заявлял о необходимости модернизировать армию Соединенного Королевства, в том числе с учетом киберугрозы со стороны России.

В январе 2018 года Картер подготовил доклад, в котором говорилось, что Великобритания с ее уровнем финансирования вооруженных сил не способна справиться с угрозой гибридной войны со стороны России, Китая и Ирана. Особое место в документе было уделено возможным кибератакам в отношении как военных, так и гражданского населения.

Картер также обвинил Россию в том, что она непропорционально усиливает свои силы для войны за рубежом. По его словам, Великобритания не в состоянии сейчас противостоять военной технике, которой Москва «хвастается в Сирии». «Наша способность наносить упреждающие удары и отвечать на угрозы других стран сойдет на нет, если мы будем отставать от наших оппонентов», — заявил он тогда.


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