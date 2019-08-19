Белорусская АЭС - угроза нового Чернобыля 16 Андрей Санников, UPNORTH (Канада)

19.08.2019, 11:34

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Островецкая АЭС, которую строит Россия, - это потенциальная ядерная бомба.

Когда в 1997 году была опубликована “Чернобыльская молитва” Светланы Алексиевич, она не привлекла особого внимания. Только после того, как автор получила Нобелевскую премию по литературе и ее книги стали переиздавать, Чернобыль стал заметнее в мире, как книга, и как глобальная катастрофа, которая произошла на территории бывшего СССР.

Алексиевич рассказывает историю невыносимых страданий людей после взрыва на Чернобыльской АЭС. Ее книга – это призыв не допустить повторения подобной техногенной катастрофы.

Сериал НВО “Чернобыль”, ставший мировой сенсацией, показывает нам ужасающую картину функционирования системы, при которой происходят такие катастрофы и которая затем скрывает свои ошибки, принося в жертву человеческие жизни.

Главный герой сериала “Чернобыль” - “товарищ Вранье”, символ всей системы и ее функционеров. На всех уровнях советского коммунистического режима, в тех случаях, когда правда могла спасти жизни людей, выбор делался в пользу вранья.

Врали по поводу идеологии и советских достижений в области науки и техники. Врали о безопасности технологий и скрывали правду о крупнейших авариях. А когда правда всплывала на Западе (где же еще?), врали о масштабах ущерба.

Более того, врали друг другу, коллегам, врали в семьях.

Вранье так же опасно, как и радиация, и его тоже вначале не разглядеть.

Чернобыль все еще с нами, его последствия будут ощущать тысячи (!) поколений. Период полураспада плутония-239, выброс которого произошел в Чернобыле, составляет более 24 тысяч лет. Последствия катастрофы все еще ужасают. Ни в СССР, ни в образовавшихся после его распада независимых государствах – Беларуси, Украине, России, - не было принято соответствующих мер в связи с радиоактивным загрязнением территорий. Даже бетонный саркофаг, который возвели для того, чтобы остановить распространение радиации, может в любой момент обвалиться. Его необходимо демонтировать, что также грозит серьезными проблемами.

Несмотря на опасность в прошлом, настоящем и будущем ядерных установок такого типа на территории Беларуси, которая больше всех пострадала от радиоктивного загрязнения, строится еще один потенциальный Чернобыль.

Более того, возводят его те же “специалисты” из “Росатома”, которые создали и ввели в эксплуатацию атомную электростанцию (АЭС) в Чернобыле, проводили там эксперименты, которые и привели к трагедии.

Вопрос здесь не в АЭС. Такие установки безопасно функционируют во многих странах мира. Вопрос в том, что “товарищ Вранье” вернулся во всей своей безобразной “красе” как в России, которая отвечает за строительство новой АЭС, так и в Беларуси, где режим Лукашенко, не считаясь с волей людей, с готовностью предоставил территорию Беларуси для очередного опасного российского ядерного эксперимента.

Ни в России, ни в Беларуси нет свободы прессы, которая могла бы обеспечить контроль за строительством и его соответствием стандартам и нормам. Ни в Беларуси, ни в России нет прозрачности в вопросах, которые беспокоят людей.

Кремль уже несколько раз намекал, что может применить ядерное оружие в Европе. Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между бывшим СССР и США, в результате чего Договор перестал действовать.

Возможность ядерной аварии у границ Европейского Союза представляет собой такую же угрозу, как и потенциальное применение ядерного оружия. Место для строительства российского ядерного объекта было выбрано как можно дальше от России и как можно ближе к границам Европейского Союза, на границе с Литвой, в 50 км от ее столицы, Вильнюса.

На территории России уже происходило аварийное отключение реакторов того типа, который предназначен для Беларуси. Аварийные ситуации с еще не установленным реактором были зафиксированы и на территории Беларуси. По информации, которая проникла в прессу, его повредили при транспортировке и то ли отремонтировали, то ли заменили.

Аварии происходили и на ядерных установках, на которых применяются реакторы того же типа (ВВЭР - водо-водяной энергетический реактор). В июле этого года три из четырех энергоблоков на Калининской АЭС были отключены из-за короткого замыкания. Всего за неделю до этой аварии из-за неназванной неисправности был отключен энергоблок Белоярской АЭС.

Нам неизвестны подлинные факты: от нас скрывают правду, потому что и в Минске, и в Москве у власти засели наследники советской системы. Политика вранья никуда не исчезла.

Почти два года понадобилось западным специалистам для того, чтобы установить, что загадочное радиоактивное облако, замеченное в Европе в октябре 2017 года, образовалось в результате выброса в атмосферу большого количества рутения-106 на российском перерабатывающем предприятии “Маяк”, которое находится на Южном Урале. Кремль отрицал случившееся и врал о характере аварии.

Путин утверждал, что подлодка “Курск” просто утонула, Лукашенко утверждал, что его политические оппоненты, которых убил режим, просто сбежали.

Один из героев сериала “Чернобыль” говорит, что взрыв на реакторе произошел из-за … вранья.

Строительство АЭС в Островце нарушает несколько международных соглашений и конвенций, однако международное сообщество этого не замечает. Ни одному европейскому государству, кроме Литвы, до этого нет дела.

Островецкая АЭС, которую строит Россия, - это потенциальная ядерная бомба, которую технологически будет контролировать Кремль (еще и объект для кибератак). Москва ставит целью еще больше привязать Беларусь к России и воспользоваться АЭС для угрозы соседним странам. АЭС не имеет ничего общего с энергетической безопасностью Беларуси, напротив, она делает Беларусь более уязвимой и усиливает ее зависимость от Кремля.

Сериал НВО, возможно, является провидческим предупреждением, призывающим остановить это безумие на территории Беларуси, которая понесла большие потери после катастрофы в Чернобыле. Еще не поздно, как заявляет Литва, и это будет лучше, чем потом бегать в поисках счетчиков Гейгера.

P.S. Когда этот текст был написан и готов к публикации в России 8 августа произошла новая ядерная катастрофа.

Неудачные испытания крылатой ракеты в Белом море в районе Архангельска, предположительно “Буревестник” (по классификации НАТО - SSC-X-9 Skyfall), на которую В.Путин возлагает большие надежды в своем противостоянии с США, привели к взрыву, при котором погибли пять ученых-ядерщиков.

Международные эксперты утверждают, что произошла крупная авария, приведшая к двадцатикратному повышению уровня радиации в Северодвинске.

Кремль, согласно традиции, вначале скрывал информацию о взрыве, затем врал о его последствиях.

Эта катастрофа лишний раз подтверждает, насколько опасны Путин с ядерным оружием и Лукашенко, который мечтает его заполучить, не только для своих стран и народов, но и для всего мира и международной безопасности.

Андрей Санников, координатор гражданской кампании “Европейская Беларусь”, UPNORTH (Канада)

Перевод: Charter97.org