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В США в продаже появился бензин по 30 центов за галлон

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  • 19.08.2019, 22:24
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В США в продаже появился бензин по 30 центов за галлон

Таких цен не было с 1959 года.

Одна из заправочных станций в американской Санта-Монике, одном из пригородов Лос-Анджелеса, предложила 12-кратную скидку на бензин — в течение суток галлон топлива (то есть 3,79 л) можно было приобрести всего за 30 центов!

В пересчете на наши деньги — 61 копейка почти за 4 л бензина! Откуда такая щедрость? Все дело в том, что такую акцию на прошлой неделе устроила компания Amazon в рамках рекламной кампании по продвижению сериала «Удивительная миссис Мейзел» — цены на некоторые товары и услуги (кроме бензина это еще, например, хот-дог за 30 центов, билет в кино за 51 цент) были установлены на уровне 1959 года, сообщает tut.by со ссылкой на ресурс The Verge.

К слову, ажиотаж на АЗС оказался нешуточным — пришлось вмешаться даже полиции: из-за огромной очереди и пробки акцию на некоторое время приостановили. Затем она возобновилась, но на число желающих приобрести топливо по бросовым ценам ввели ограничение.


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