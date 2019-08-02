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Официально: Россия объявила о прекращении действия ракетного договора с США

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  • 2.08.2019, 12:43
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Фото: Reuters

Договор о ДРСМД прекращает свое существование.

В пятницу, 2 августа, Министерство иностранных дел РФ официально объявило о прекращении действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передают РИА «Новости».

Там заявили, что инициатором прекращения ДРСМД стали США.

Это произошло после того, как они уличили Россию в его грубом нарушении.

В связи с этим Вашингтон отказался продлевать ракетный договор, срок действия которого истекает 2 августа 2019 года.


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