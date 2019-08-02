Официально: Россия объявила о прекращении действия ракетного договора с США

Официально: Россия объявила о прекращении действия ракетного договора с США3
- 2.08.2019, 12:43
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Договор о ДРСМД прекращает свое существование.
В пятницу, 2 августа, Министерство иностранных дел РФ официально объявило о прекращении действия российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства передают РИА «Новости».
Там заявили, что инициатором прекращения ДРСМД стали США.
Это произошло после того, как они уличили Россию в его грубом нарушении.
В связи с этим Вашингтон отказался продлевать ракетный договор, срок действия которого истекает 2 августа 2019 года.