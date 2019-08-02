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FT: Российская мусорная гора все сильнее давит на Путина

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  • 2.08.2019, 13:33
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Из-за снижения уровня жизни рейтинги одобрения главы Кремля опустились до самого низкого уровня.

"В течение последних нескольких месяцев Илья Царев регулярно присоединяется к десяткам других в (...) лесу рядом с его родным городом Ликино-Дулево, чтобы противостоять ОМОНу и бульдозерам, - пишет Financial Times (перевод - inopressa.ru).

- Местные жители хотят остановить строительство мусороперерабатывающего завода во влажном торфяном лесу, который, по их словам, питает местные реки и где обитают исчезающие виды животных. Но демонстранты столкнулись с жестоким противодействием, и, по сообщениям, полиция избивала и арестовывала протестующих, а в одном случае на прошлой неделе полицейские протащили пожилого мужчину за руку, предположительно сломав ее".

"Жители Ликино-Дулево, малопримечательного города в трех часах езды к востоку от Москвы, обнаружили себя вовлеченными в одну из самых больших волн протестов, которые Россия наблюдала в последние годы, - пишет автор публикации Макс Седдон. - С января, когда вступили в силу общенациональные реформы по утилизации мусора, десятки тысяч людей по всей стране выступили против мер, которые, как они опасаются, приведут к затоплению их городов, загрязнят окружающую среду и сделают их дома непригодными для жизни".

"Эти олигархи [которые владеют подрядчиками по переработке отходов] не заинтересованы в том, чтобы в стране был порядок, они хотят заработать на реформе", - говорит Царев.

"Из-за снижения уровня жизни ослабевающие рейтинги одобрения Путина опустились до самого низкого уровня за более чем десятилетие. Принимая это во внимание, Кремль пошел на редкие уступки протестующим в провинции, включая остановку строительства собора в Екатеринбурге, которое привело бы к разрушению парка", - напоминает издание, также указывая на остановку работ по строительству предполагаемого мусорного мега-полигона в Шиесе после протестов жителей соседних населенных пунктов.

"(...) Такой подход контрастирует с позицией Кремля в отношении сторонников политической оппозиции в Москве, некоторые из которых грозит тюремное заключение из-за "массовых беспорядков" во время недавних протестов по поводу городских выборов", - подчеркивает Financial Times.

"(...) Но планы по обновлению мусорной индустрии продолжают набирать обороты, поскольку Кремль пытается модернизировать устаревшую российскую систему утилизации отходов, в которой перерабатывается менее 5%, - говорится в статье. - В соответствии с новым режимом правительство нацелено на то, чтобы на захоронение на свалки отправлялось меньше отходов, и строились объекты для их переработки или сжигания. На практике, однако, подрядчиков мотивирует оплата, которую они получают за утилизацию мусора по объему, а не за сортировку мусора для переработки, что побуждает их строить свалки. Россия также еще не приняла меры, согласно которым людям, живущим рядом с местами новых свалок, могли бы выплачиваться компенсации или их могли бы переселять, отметил Борис Моргунов, декан факультета экологии в Высшей школе экономики Москвы".

"Нью-Йорк тоже вывозит свой мусор, и они платят [местным общинам] за его вывоз, - сказал он. - В России этого не происходит. Люди расстраиваются, когда рядом с их домом строится большая свалка. Они оправдано беспокоятся о своем здоровье".

"Проблема стоит особенно остро вокруг Москвы, население которой, насчитывающее 20 млн человек, производит почти 20% российского мусора , а местные полигоны переполнены. Планы вывоза столичных отходов за пределы города спровоцировали скандал, который сталкивает столицу с гораздо более бедными районами страны и является символом негодования по отношению к городу, чей разрыв в уровне благосостояния с регионами увеличивается год от года", - указывает издание.

"(...) Город пытается решить эту проблему путем введения в следующем году комплексного плана утилизации. Чиновники утверждают, что площадка в Ликино-Дулево будет использована для постройки современного мусороперерабатывающего завода. Но общественное доверие к властям настолько низко, что Царев убежден, что это место станет еще одной свалкой", - сообщается в публикации.

"По словам Царева, его обращения к чиновникам остались без ответа. Местные власти призвали его решать этот вопрос через суд, что, по его утверждению, в действительности сделает строительство возможным, предоставив рабочим время для вырубки леса. Он также не смог дозвониться до Путина (в ходе прямой линии президента РФ - Прим. ред.) в июне. "Мы отправили тысячи сообщений и звонков. Ни один не прошел, - сказал он. - Мы хотим, чтобы Путин знал об этом, но они не доносят до него информацию".


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