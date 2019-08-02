Правозащитники рассказали в ООН, как власти делают из белорусов «экстремистов» 2.08.2019, 13:37

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Спецдокладчика ООН проинформировали о случаях незаконного использования законодательства в Беларуси.

Правозащитники «Весны» проинформировали Специального докладчика ООН по вопросам поощрения и защиты прав человека в условиях борьбы с терроризмом Фионнуалу Ни Аолайн (Fionnuala Ní Aoláin) о случаях незаконного использования антиэкстремистского законодательства в Беларуси и преследовании граждан за публикацию контента, который, по мнению властей, может привести к разжиганию расовой, национальной или иной ненависти и вражды.

«В последние годы правозащитники все чаще документируют случаи незаконного использования антиэкстремистского законодательства путем необоснованного привлечения людей к ответственности за распространение экстремистских информационных материалов или материалов, ранее признанными таковыми и включенные в списки экстремистских, в том числе за репосты таких материалов и изображений в социальных сетях. В некоторых случаях ситуация доведена до абсурда, когда авторы привлечены к административной ответственности за публичной показ нацистской символики в антинацистских карикатурах. Таким образом, антиэкстремистское законодательство используется властями для борьбы с инакомыслием и недопустимо ограничивают свободу слова.

С другой стороны, государственные органы не принимают надлежащих мер по предотвращению и борьбе с насилием и экстремизмом в обществе, поскольку незаконные действия, совершаемые против уязвимых групп, мотивированных ненавистью, правоохранительными органами и судами не квалифицируются должным образом как преступления, совершенные на основании ненависти, а не просто хулиганство или иные мотивы», - говорится в сообщении.

Недавно представители ведущих белорусских правозащитных организаций (БАЖ, БХК, ПЦ «Весна» и Human Constanta) подготовили в целях изучения и анализа национального антиэкстремистского законодательства и практики его применения совместный аналитический доклад «Противодействие экстремизму и права человека».

Правозащитники критически оценили определение экстремизма в национальном законодательстве, порядок формирования и деятельности комиссий, на которые возложены экспертные функции, состояние гражданского процессуального законодательства, а также законодательства, регулирующего деятельность интернета.

В докладе описываются случаи применения антиэкстремистского законодательства и о привлечении людей к уголовной и административной ответственности.

Об этих случаях также проинформирована спецдокладчик ООН.