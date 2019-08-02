Санкции США обвалили российский рубль 2.08.2019, 20:04

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Фото: Reuters

Также резко подешевели гособлигации РФ.

Рубль и государственные облигации России резко подешевели на МосБирже в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп после девяти месяцев раздумий утвердил второй раунд раунд санкций по «делу Скрипалей», передает finanz.ru.

Курс доллара, подскочивший на 72 копейки в четверг, после решения Трампа обложить пошлинами весь китайский импорт в США, взлетел еще на 1,1 рубля и впервые за полтора месяца пробил отметку 65 рублей.

В моменте рубль падал до 65,4325 рубля за доллар и 72,63 рубля за евро. Европейская валюта подорожала на 1,3 рубля в ходе пятничной сессии и на 2,13 рубля за два дня.

В режиме пикирующих котировок прошли торги на рынке облигаций федерального займа. 11-летние ОФЗ 26228 начали торги обвалом на 4,4% (до 98,2940% от номинала), который, впрочем, к концу дня скорректировался до падения на 1,05%.

12-летние ОФЗ 26218 рухнули на 1,25%, рекордно с сентября прошлого года. Доходность ОФЗ 26215 подскочила на 9 базисных пунктов, ставка ОФЗ 26226 взлетела на 10 б.п. до 7,35% годовых.

Следом посыпался рынок акций: рублевый индекс МосБиржи просел на 2%, а долларовый РТС - рухнул на 3,95%, потеряв 6,4 млрд долларов капитализации и поставив рекорд с апреля 2018 года, когда под санкциями оказался Русал.

Исполнительным указом Трамп ввел в действие «Закон о запрете химического оружия» 1991 года, который обязывает американскую администрацию наказывать санкциями страны, уличенные в химических атаках.

Из возможных сценариев, которые включали снижение статуса дипотношений и запрет на авиаперелеты, Белый дом выбрал запрет американским банкам кредитовать правительство России. В результате рынок начал гадать - будет ли эта мера интерпретирована как санкции против госдолга.

«Если это включает облигации, то это серьезная мера, если только кредиты, то чисто символическая (так как их и нет). То есть все зависит от разъяснений Казначейства США», - объясняет экс-трейдер крупного западного банка.

Если же облигации и будут затронуты, опять же неясно: попадет ли под удар вторичный рынок (где бумаги покупаются у сторонних инвесторов, а деньги напрямую правительству РФ не поступают), либо только первичный, где покупатели на аукционах действительно де-факто кредитуют российский бюджет, продолжает он.

Указ ограничит кредитование России со стороны банков США, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития - то есть это снова символические санкции, успокаивает куратор исследований Фонда Карнеги по России и Евразии Эндрю Вайсс.

Но рынок все равно реагирует нервно. «Ясно, что, во-первых, законодатели США очень агрессивно настроены к России, во-вторых, Трамп не стремится вводить санкции. Так что, как будут развиваться события - это отчасти внутриполитический вопрос США, и мы, инвесторы, не знаем точно», - говорит инвестменеджер Aberdeen Standard Investments Виктор Сабо.

Как сообщает Bloomberg, Aberdeen, а также другой крупные держатель ОФЗ, британская Ashmore Group, начали сбрасывать бумаги, сокращая позиции.

Опасны могут не только санкции, но и ответная реакция российских властей, пишут аналитики Росбанка. Логика экономически неразвитой, обиженной но все же сверхдержавы, которую выбрал для внешнеполитической методички политики Кремль, диктует необходимость новых попыток самоутвердиться, возмутиться и создать хотя бы иллюзию ответного удара.

Что касается рубля, то в нем «слишком много спекулянтов», отмечает генеральный директор Sputnik AM Александр Лосев.

«Кэрри-трейд иногда пробуксовывает, и приходится сокращать риск. Появился повод и спекулянты потянулись на выход. А горлышко узенькое - торги доллар/рубль на Московской бирже. Вот и динамика рубля поэтому соответствующая», - отмечает он.

Курс рубля имеет достаточно высокие шансы уйти выше 67 рублей за доллар до конца этого года, говорит аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай: без притока нерезидентов в ОФЗ валютный рынок останется на один с ухудшением платежного баланса и постепенным исчерпанием запасов валюты у банков (18 млрд долларов на начало июня).