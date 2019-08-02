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СМИ: В отношении сотрудников ФБК Навального готовят уголовные дела

  • 2.08.2019, 21:10
Алексей Навальный
Фото: AP

Ранее в офисе российского оппозиционера прошли обыски.

Следственный комитет России готовится возбудить в отношении сотрудников Фонда борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального уголовные дела. Работников некоммерческой организации обвинят в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает "Проект" со ссылкой на источник, близкий "к руководству силовых структур", и материалы проверки МВД, передает svoboda.org.

По информации издания, полиция проверила банковские счета Алексея Навального, главы его штаба Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова, Руслана Шаведдинова и других сотрудников фонда.

Волков прокомментировал информацию, опубликованную "Проектом", заявив, что сотрудники правоохранительных органов хотят объявить "отмыванием денег" пожертвования в фонд, которые шли через его счета. Соратник Навального уверен, что таким образом власти хотят сделать невозможным финансирование региональных штабов оппозиционера.

По информации "Проекта", через счета сотрудников ФБК только в одном из банков за два года прошло более одного миллиарда рублей. Часть этой суммы была внесена наличными. В правоохранительных органах якобы считают, что часть этих денег могла поступать от "третьих лиц из-за рубежа" и имеет "сомнительное происхождение".


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