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В Германии изъяли кокаин на миллиард евро

  • 2.08.2019, 21:38
Источник: ТСН

Груз пришел из Уругвая.

В порту немецкого города Гамбург изъяли крупнейшую в истории Германии партию кокаина. Об этом сообщили представители городской таможни, передает lenta.ru со ссылкой на The Guardian.

По их информации, грузовой контейнер с нелегальным грузом обнаружили две недели назад. Груз прибыл в Гамбург из уругвайской столицы Монтевидео и должен был далее направиться в бельгийский Антверпен.

Находившийся в контейнере товар значился как соевые бобы. Однако вместо указанного в декларации сотрудники таможни обнаружили 221 черную сумку. В них было 4,2 тысячи упаковок со спрессованным кокаином — в общей сложности 4,5 тонны. Стоимость наркотика оценивается в один миллиард евро.

«Этот огромный объем — крупнейшее изъятие кокаина в Германии», — отметили на таможне. Правоохранительные органы изъяли всю партию. Отмечается, что всю ее уничтожили при соблюдении строжайших мер безопасности.


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