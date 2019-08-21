Семь автомобилей, которые выглядят дороже, чем стоят 5 21.08.2019, 21:01

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Для некоторых автомобиль - не просто средство передвижения, но и способ самовыражения.

Многим важно, чтобы автомобиль выделялся из толпы, привлекал внимание, подчеркивал вкус, стиль и уровень амбиций владельца. Abw.by составил для вас свой рейтинг машин, которые выглядят дорого, а стоят относительно дешево.

Porsche Cayenne

Свой первый кроссовер в Porsche выпустили в уже достаточно далеком 2002 году. И если новую модель этой марки могут позволить себе единицы, то стать обладателем 15-17-летнего "премиума" не так уж сложно. В Беларуси цены на Cayenne первого поколения, способные передвигаться, стартуют с 6000 долларов.

Даже если не рассматривать к покупке самые дешевые варианты, все равно получим весьма приемлемые 7000-8000 долларов. И это уже не какой-нибудь BMW или Mercedes, а самый настоящий Porsche, пусть и построенный на общей платформе с VW Touareg. Зависть соседей, уважение пацанов и внимание девчонок вам обеспечено!

Mercedes W220

В это трудно поверить, но купить Mercedes S-класса в 220-м кузове можно за 4000-5000 долларов. Причем в этом ценовом диапазоне можно выбирать между дизельным и бензиновым двигателями, даже на версию Long можно рассчитывать.

Audi A8

За 6000-7000 долларов можно стать "властелином колец". Это немного дороже 220-го, но и модель более свежая. Купив Audi A8, вы можете смело рассчитывать на одобрение не только молодежи, но и более старшего поколения. Получается, что и друзья-студенты оценят, и родственники на селе уважать будут.

Range Rover

Если по каким-либо причинам вам не нравится Porsche Cayenne, можно присмотреться к Range Rover 2002-2005 годов выпуска. За все те же 6000-8000 долларов.

Infiniti FX

Не хотите покупать "европейцев" или "англичан"? Присмотритесь к Infiniti FX. Дизайн авто однозначно привлекает внимание, при этом цены на такие кроссоверы весьма демократичны. В ценовом диапазоне от 7000 до 8000 долларов есть из чего выбрать.

Lancia Thesis

Если вам чужды предрассудки и вы действительно не боитесь выделиться из толпы, взгляните на Lancia Thesis, выпускавшийся в 2002-2008 годах. Этот поистине редкий автомобиль выглядит намного дороже, чем стоит. И если снаружи он смотрится спорно, то интерьер мало кого оставит равнодушным.

Более того, машина настолько редкая, что вместо значка Lancia можно смело ставить эмблему Bentley, и вряд ли кто-то заподозрит, что тут что-то не так. Ведь качество отделки и оснащение на высоте, несмотря на то что за такие авто в Беларуси просят от 4000 до 6000 долларов.

Rover 75

Если денег на машину совсем немного, а желание выглядеть аристократом имеется, можно присмотреться к Rover 75. Стать обладателем автомобиля марки, которая прекратила существование еще в 2005-м, можно с 3000 долларов в кармане.

Вердикт

Купить авто премиум-сегмента, получить высокий уровень комфорта и оснащения не так уж сложно. Куда сложнее содержать такие автомобили. Пожалуй, тут и лежит ответ на вопрос "почему "премиум" нередко стоит дешевле моделей попроще?".

Скорее всего, парадокс в том, что в большинстве своем тем, кто может себе позволить содержать и должным образом обслуживать такие автомобили, ездить на 15-летней машине неинтересно. Те же, кто покупает такие авто за 4000-8000 долларов, не всегда понимают, что за удовольствие нужно платить.