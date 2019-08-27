Эксперт: Под российским Северодвинском взорвался ядерный реактор 1 27.08.2019, 11:24

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Об этом свидетельствует наличие в воздухе изотопов бария, стронция и лантана.

8 августа в России на военном полигоне в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не ракета. Такое мнение высказал эксперт по ядерной безопасности из Норвегии Нилс Бомер, написало 26 августа издание The Barents Observer, сообщает "Гордон".

Он заявил об этом после того, как Росгидромет обнародовал состав радиоактивного облака, образовавшегося после инцидента.

"Наличие продуктов распада, таких как барий и стронций, появляется из-за ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", – отметил Бемер.

По его словам, в случае взрыва радиоизотопного термоэлектрического генератора (именно это является официальной версией российских властей) ни один из вышеперечисленных изотопов не был бы обнаружен.