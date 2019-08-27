Николай Статкевич: Представители БНК готовы встретиться с Джоном Болтоном 5 27.08.2019, 16:27

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Николай Статкевич

Высокий представитель США должен знать, что на самом деле происходит в Беларуси.

Американское издание Foreign Policy сообщило о том, что советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Беларусь в ближайшее время — возможно, даже на этой неделе.

Визит высокопоставленного представителя США в нашу страну для Charter97.org прокомментировал лидер Белорусского Национального Конгресса, кандидат в президенты Беларуси от БНК Николай Статкевич.

- Как вы прокомментируете визит Джона Болтона в Беларусь?

- Это очень важное и знаковое событие для нашей страны, которое говорит о том, что наконец новая администрация президента США поняла важность Беларуси для безопасности в нашем регионе.

То, что было давно понятно нам и нашим соседям, теперь понимают и в Вашингтоне. И это — очень позитивный сигнал для нас.

Этим визитом США дают нам сигнал в своей заинтересованности в независимости Беларуси. Наша страна действительно является ключевой точкой региона: от нашей границы несколько десятков километров до столицы Литвы, не более двух сотен километров до столиц Украины и Польши и около 700 км до столицы России.

Это тот регион, угроза с территории которого можно поменять ситуацию не только в Европе, но и в мире. И хорошо, что новая администрация США это поняла и пошла дальше, чем предыдущие администрации, направив представителя такого высокого уровня в Беларусь — чтобы разобраться в ситуации.

Разобраться в том, каким образом белорусский режим может (или не может) «защитить независимость» Беларуси.

Потому что «защита» эта со стороны Лукашенко выглядит как-то странно. Все мы знаем, как страны защищают свою независимость.

Это — повышение уровня экономической самостоятельности и проведение экономических реформ с этой целью. Это — поиск взаимопонимания с обществом и ведение общественного диалога, в том числе и проведение честных выборов. Это — укрепление национальной идентичности, воспитание патриотизма в обществе и опора на патриотов.

Все мы знаем, что в Беларуси все сейчас делается с точностью до наоборот. Зависимость от России только усиливается. Вместо поиска какого-то взаимопонимания режим Лукашенко занимается подавлением общества. Вместо укрепления национальной идентичности продолжается процесс уничтожения белорусского языка и школьного образования на нем. А что говорить о патриотизме? Достаточно вспомнить «дело патриотов», когда были арестованы более 30 человек, даже не связанных с политикой, а просто занимавшихся патриотическим воспитанием молодежи.

Так что я думаю, господину Болтону будет интересно узнать, как Лукашенко на самом деле «защищает» независимость Беларуси.

- Готовы ли вы встретиться с Джоном Болтоном?

- Нам в Белорусском Национальном Конгрессе, который является авангардом борьбы против диктатуры за свободу и независимость нашей страны, хотелось бы высказать свою позицию советнику президента США Джону Болтону.

Поэтому я от имени БНК, и по поручению своих коллег по Белорусскому Национальному Конгрессу, направил письмо в посольство США с просьбой организовать нам такую встречу.

Первым в списке делегации БНК для встречи с Джоном Болтоном мы указали лидера профсоюза РЭП Геннадия Федынича. Факт «домашней химии» для лидера независимого профсоюза, его преследование со стороны властей — наиболее красноречивое подтверждение наших слов о реальной ситуации с «демократией» в Беларуси.

О себе также могу сказать: я всегда защищал законность и Конституцию в Беларуси. За свои убеждения отсидел в застенках режима более восьми лет. Но Лукашенко все равно меня боится, поэтому на меня наложили запрет на участие в любых выборах.

Хотелось бы, чтобы высокий представитель такой ведущей мировой державы получил информацию о происходящем в Беларуси со всех сторон. И мы, представители БНК, готовы встретиться с Джоном Болтоном и рассказать ему о своей позиции.

- Что считаете важным донести со стороны оппозиции до высокопоставленного представителя США?

- Первое: Лукашенко не является гарантом независимости Беларуси. Его интересует сохранение определенного уровня зависимости от России. Он сейчас «торгуется» с Москвой, чтобы сохранить эту зависимость в обмен на дотации для своего режима.

Спасение нашей независимости может исходить только от нашего общества. Тут возможны два варианта. Первое: Запад принуждает власть к диалогу с обществом, к совместным мероприятиям по защите независимости. Второе: белорусский народ самостоятельно убирает диктатора, доведшего страну «до ручки». Мы готовы к реальном диалогу с властью, но времени у нее остается все меньше.

Перемены в Беларуси будут в любом случае, они неизбежны. Ничьи дотации Лукашенко уже не спасут, белорусы ненавидят диктатора. Речь идет только о там, каким образом произойдут эти перемены.

Я надеюсь, что высокий представитель США во время визита в Минск будет находиться на высоте своей миссии. Потому что его страна долгое время была ведущей демократией планеты, флагманом в борьбе за свободу других народов. Благодаря этой позиции Америка всегда имела колоссальный моральный авторитет для миллионов людей.

А белорусы всегда с симпатией относились к США.