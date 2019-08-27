Лукашенко стал мировым лидером по количеству резиденций 17 27.08.2019, 18:31

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В распоряжении белорусского диктатора находятся как минимум 18 резиденций.

У Александра Лукашенко в среднем по три резиденции на каждую из шести областей Беларуси. Только в Минске у него сразу три дворца – такого нет ни у одного авторитарного лидера в мире. Причем продолжают строиться новые, и роскошь двора диктатора уже становится одним из факторов недовольства белорусов, пишет republic.ru.

Цифру «17» назвал сам белорусский диктатор, когда ему задали прямой вопрос на эту тему. Это произошло 3 февраля 2017-го, в ходе так называемого «Большого разговора» перед телекамерами. Впрочем, Лукашенко сразу заявил, что все его резиденции «очень скромные», и что только одна была построена «еще при Хрущеве» за государственные деньги. На все остальные, мол, деньги из бюджета не расходовались вообще. Однако СМИ, заинтересовавшиеся темой, выяснили, что Лукашенко, мягко говоря, лукавил. И сами резиденции сложно назвать скромными, и строились они за бюджетные деньги. По разной информации, Александр Лукашенко имеет 16 действующих резиденций и еще 2 строится (это секретные объекты, данных по ним нет).

Напомним, об одной из новых резиденций сообщил сегодня блогер NEXTA.