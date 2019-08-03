Польша обретает реальную энергетическую независимость 1 3.08.2019, 16:32

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Это происходит благодаря поставкам сжиженного газа LNG от американской Cheniere Energy.

25 июля в польском порту Свиноуйсьце состоялась торжественная церемония по поводу первой поставки сжиженного газа LNG от американской Cheniere Energy. Это означает начало регулярных поставок газа из США, что укрепляет энергетическую безопасность страны, передает «Польское радио».

Напомним, раньше газопорт в Свиноуйсьце принял больше 60 поставок LNG из разных источников. За счет увеличения поставок LNG Польша рассчитывает сократить импорт российского газа, а после 2022 года, когда закончится контракт с российским «Газпромом», вовсе отказаться от российского газа. Причем газ, поставляемый из Соединенных Штатов, обойдется Польше на треть дешевле российского трубного газа.

Во время церемонии было зачитано письмо лидера правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, в котором он заявил, что контракт с США важен для Польши, так как увеличит независимость от поставок газа из России, а также укрепит политический и экономический суверенитет страны.

По словам уполномоченного правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петра Наимского, Польша последовательно внедряет в жизнь программу диверсификации поставок газа с тем, чтобы после истечения срока Ямальского контракта в 2022 году принимать суверенные решения относительно объемов и источников импортируемого природного газа.

К 2022 году будет завершено строительство морского газопровода «Baltic Pipe», связывающего месторождения природного газа в норвежском шельфе Северного моря через датскую территорию с Польшей. Кстати, Норвегия – третья в мире крупнейшая страна-экспортер природного газа после России и Катара. В течение ближайших лет также будут значительно расширены производственные мощности морского газового терминала в Свиноуйсьце имени президента Леха Качиньского. Эксплуатация этого терминала началась в конце 2015 года, а до конца 2021 года планируется увеличить возможности регазификации на терминале с 5 до 7,5 млрд кубических метров в год. Хочу подчеркнуть, что терминал в Свиноуйсьце позволяет Польше покупать LNG в любой точке мира и транспортировать его морским путем, a значит, Польша будет избавляться от газовой зависимости российского монополиста.

Уполномоченный правительства по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский подчеркивает, что инаугурация регулярных поставок американского природного газа начинает реальный процесс обретения Польшей энергетической независимости.

Это существенный момент в процессе обретения Польшей газовой независимости, когда долгосрочная стратегия диверсификации становится реальностью. Напомним, что нынешний контракт с американской компанией Cheniere Energy подписан в ноябре 2018 года «Польской нефтегазовой компанией (PGNiG) и предусматривает поставки сжиженного газа в течение более 20 лет. Также подписаны контракты с компаниями Venture Global LNG и Sempra Energy. Они начнут действовать в 2022 и 2023 году соответственно. Можно сказать, что после 2022 года за счет строительства новой газотранспортной инфраструктуры, а также благодаря подписанным контрактам, Польша будет иметь гарантированные поставки газа. Более того, открываются возможности дальнейшего реэкспорта поступающего в Польшу природного газа в другие страны нашего региона, так как наша газовая стратегия предусматривает строительство межсистемных газовых соединений с соседними странами.

Министр Петр Наимский подтвердил, что поставляемый ныне в Польшу американский газ LNG дешевле газа, который страна получает из Росси на основании Ямальского контракта:

- Я могу только сказать, что Польша заключает с американскими и другими партнерами выгодные газовые контракты. Контрактная цена поставляемого в Польшу американского природного газа LNG примерно на треть ниже российского трубного газа. Россия проводит дифференцированную ценовую политику, в зависимости от того, кому она продает газ. Примечательно, что на сегодняшний ставки для Польши и других стран нашего региона выше, чем в случае экспорта в Германию и страны Западной Европы. Это связано с тем, что у Польши не было альтернативных источников поставок. Но я хочу обратить внимание на тот факт, что в последние годы в результате агрессии против Украины поставки российского газа на Запад были нестабильными, что заставляет усомниться в надежности российского поставщика.

По мнению министра Петра Наимского, строительство российскими и немецкими фирмами балтийского газопровода «Северный поток-2» в ущерб интересам Украины и других стран нашего региона является частью более масштабной экономическо-политической стратегии сотрудничества между Москвой и Берлином:

- Мы имеем дело с ситуацией, когда в результате реализации российско-немецкой инвестиции «Северный поток-2» претворяется в жизнь план президента Путина, который он озвучил еще в 2009 году. Этот план предусматривал тесный экономический и политический союз двух больших государств. Трудно не связывать с этим планом поставок в Германию российской нефти и газа. Причем, за счет импорта энергоносителей из России Германия удовлетворяет лишь часть своих потребностей, сохраняя энергетическую независимость от российского партнера. Хочу подчеркнуть, что «Северный поток-2» самым прямым образом наносит ущерб польским интересам и мы об этом громко говорим, также на форуме Европейского союза. У Польши нет другого выхода, чем создавать альтернативные российскому газу маршруты поставок. И этот вопрос не подлежит обсуждению. Достаточно следовать примеру других европейских стран, приоритетом которых является реальная диверсификация поставок энергоносителей как залог обеспечения энергетической безопасности.