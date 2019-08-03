На акции протеста в Москве задержали более 300 человек 2 3.08.2019, 16:48

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Иллюстрационное фото

Среди задержанных несовершеннолетние и журналисты.

Число задержанных в Москве в ходе акции «Вернем себе право на выборы» превысило 300 человек. Такие данные приводит сайт ОВД-Инфо. Среди них, по меньшей мере, двадцать несовершеннолетних и шесть журналистов. В отделы полиции едут адвокаты. По меньшей мере, в одном из них – в Хамовниках, объявили план «Крепость». Правозащитников не пускают внутрь, передает «Эхо Москвы».

Сама акция с требованием регистрации независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму проходит в формате прогулки по Бульварному кольцу. Участники собирались в разных точках города. Часть находится на Трубной площади.

Федеральные каналы сегодняшнюю акцию не освещают. «Россия 24» ведет трансляцию с фестиваля «Шашлык Live».