В ЕС находятся 6 из 10 самых инновационных стран мира 3.08.2019, 17:20

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Всего в рейтинг вошли 129 стран.

В первую десятку наиболее инновационно развитых стран мира входят 6 стран Евросоюза, по версии Глобального инновационного индекса 2019, пишет сайт euro-pulse.ru.

Швеция заняла 2-е место; Нидерланды, Великобритания, Финляндия и Дания – места с 4-е по 7-е, Германия – 9-е. Возглавила рейтинг Швейцария, лидерство закрепилось за ней с 2011 года.

В рейтинг вошли 129 стран — на 3 больше, чем в прошлом году. Россия оказалась на 46-м месте, а замыкает рейтинг Йемен.

Для оценки инновационного развития стран составители рейтинга используют больше 80 индикаторов, среди которых — количество патентов, доступность финансирования для развития науки и инноваций, уровень образования и даже количество обновлений статей в Википедии. Также учитываются экспертные мнения.

Каждый год составители рейтинга выбирают определенную тему развития инноваций. В этом году ей стала медицина. Согласно выводам составителей, медицинские технологии особенно быстро развиваются в Азии: в Китае, Южной Корее, Вьетнаме, Таиланде и на Филиппинах.

Рейтинг ежегодно составляют международная бизнес-школа INSEAD, Корнелльский университет и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Его главная цель – помочь лицам, принимающим решения в разных странах, стимулировать научные исследования и инновационные разработки.