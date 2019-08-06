В Беларуси на белорусском языке обучаются менее 10% первоклассников 2 6.08.2019, 20:32

И эта цифра с каждым годом сокращается.

В 2018/2019 учебном году в Беларуси учились на белорусском языке только 9,7% учеников первых классов. И эта цифра с каждым годом сокращается. Четыре года назад, в 2014/2015 учебном году, доля первоклассников, которые учились на родном языке, составляла 12,1%.

Такие цифры на сайте «Ребёнок.BY» приводит эксперт по статистике Дмитрий Иванович.

В городах на белорусском обучалось 1,4 % первоклашек. Наиболее белорусскоязычных школьников было в Минске и Минской области (по 2,7 %), меньше всего — в Витебской области (0,1 %).

В сельской местности доля учащихся первых классов, которые учились на белорусском языке, составляла 53,7 %. Больше всего их было в Гродненской области (72,4 %), меньше всего — опять же в Витебской (45,8 %).

Для сравнения в 2014/2015 годах на белорусском в городах обучалось 1,7 % первоклассников, на селе — 59,6 %.

На основании этих сведений Дмитрий Иванович делает вывод, что «в стране никакой «мягкой белорусизации» нет и не было».

Эксперт отмечает, что резкое сокращение числа учащихся, обучающихся на белорусском произошло в 1995 году. Например, в 1994 году в первый класс с белорусским языком обучения набрали 58% учеников, а в 1995-ом — только 19,5%. Такие же показатели наблюдаются по всем областях Беларуси, подчеркивает Дмитрий Иванович.