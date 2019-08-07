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В Польше безработица сокращается рекордными темпами

  • 7.08.2019, 21:00
В Польше безработица сокращается рекордными темпами

Безработица в Польше в июле была самой низкой с 1991 года.

Безработица в Польше в июле была самой низкой с 1991 года. Уровень зарегистрированной безработицы, оцененный Министерством по делам семьи, труда и социальной политики, составил 5,2 процента. По сравнению с июнем он снизился на 0,1 процента, передает «Радио Польша».

Падение числа безработных зафиксировано в 14 воеводствах.

В июле число новых рабочих мест увеличилось. По предварительным данным, на 15,5 тыс.


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