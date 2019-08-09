Топ-10 самых доступных новых автомобилей с кондиционером 4 9.08.2019, 9:17

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Что предлагают белорусским водителям, ценящим комфорт в летнюю погоду.

Частые и регулярные поломки способны вывести из себя даже самых спокойных автомобилистов. Порой итогом многократных посещений СТО становится твердое решение купить пусть даже и самый дешевый, но новый автомобиль. Посмотрим, что способен предложить белорусский рынок, если критерии покупки сводятся лишь к трем вещам: 2019 год выпуска, кондиционер и салон хотя бы на четыре человека, пишет abw.by.

Искать машины и сравнивать цены будем в том числе и при помощи нашего каталога новых автомобилей: здесь можно быстро найти актуальные предложения от дилеров и воспользоваться фильтрами для ускорения процесса поиска.

Lada Granta, седан

Признаться, мы долго размышляли на тему того, стоит ли разделять одну модель по типу кузова. Но поскольку топ у нас бескомпромиссный, а пожелания к виду кузова у автомобилистов нет-нет, да и возникают, то делению быть. Лидер среди недорогих автомобилей - седан Lada Granta. Это будет машина с 1,6-литровым 8-клапанным 87-сильным двигателем и, конечно же, МКПП.

Комплектация - из разряда "только необходимое": передние электростеклоподъемники, обогрев наружных зеркал, центральный замок, кондиционер, аудиоподготовка, бортовой компьютер и дневные ходовые огни. Из средств безопасности присутствует подушка для водителя, а также системы ABS, BAS и EBD. Стоимость седана Granta - 17.520 рублей

Lada Granta, лифтбек

Ровно те же опции и тот же двигатель будут доступны в самом дешевом лифтбеке Granta с кондиционером. Принципиальных отличий от седана, как все понимают, нет и быть не может. Но именно кузов может стать тем решающим моментом, за который можно немного переплатить. Доплата составит 530 рублей. Итого стоимость лифтбека - 18.520 рублей

Lada 4x4

Lada 4x4 - автомобиль специфический, который мало кто всерьез воспринимает в качестве личного транспорта на каждый день. Но мы же помним, что главное - цена? В комплектацию, в которую уже входит кондиционер, включены также ДХО, системы ABS, BAS и EBD, подогрев передних сидений, передние электростеклоподъемники, электропривод и обогрев наружных зеркал, а также аудиоподготовка. Для полного счастья останется лишь самостоятельно приобрести магнитолу.

Но чего у Lada не отнять, так это постоянного полного привода. С ним можно всегда "осадить" засевшего в нерасчищенном дворе соседа, который имел неосторожность "подколоть" насчет уместности покупки авто для города. Шутим. Стоимость Lada 4x4 - 18.520 рублей.

Ravon R4

Ravon R4 не слишком популярен в стране, хотя по соотношению цены и уровня оснащенности не так уж и плох. Кондиционер в самой доступной комплектации сопровождают две подушки безопасности (для водителя и пассажира), обогрев передних сидений, обогрев заднего стекла и зеркал, ABS, аудиосистема и даже "изыски" вроде хромированной отделки в интерьере.

Что до технической части, то владелец получит в распоряжение "механику" и 1,5-литровый 106-сильный двигатель. Итоговая стоимость седана - 20.300 рублей.

Ravon R3

Еще один седан от Ravon - модель R3, которая ранее выпускался под именем Chevrolet Aveo. Кондиционер, электропривод и обогрев зеркал, боковые зеркала в цвет кузова да стальные диски R15 с колпаками - это основные отличия от самой минимальной комплектации. В которую уже входит аудиосистема с двумя динамиками и системы ABS и ESC. Не то что автомобиль является воплощением мечтаний, зато он будет новым. Стоимость Ravon R3 - 20.300 рублей.

Ravon R2

Ravon R2 в списках самых доступных "бюджетников" всегда стоит немного особняком. Бортовой компьютер, кондиционер, аудиосистема, электростеклоподъемники всех дверей, четыре подушки безопасности, обогрев зоны лобового стекла под стеклоочистителями.

В список опций также вынесены "ручки дверей, зеркала и спойлер багажника в цвет кузова, хромированная решетка радиатора, панель приборов серебристого цвета и рулевое колесо с серебристыми вставками". Впрочем, все это не так уж и важно на фоне того, что R2 оснащен "автоматом". Покупка R2 обойдется в 20.950 рублей.

Renault Logan

К Renault Logan можно относиться по-разному, но тот факт, что он уже не первый год находится в лидерах продаж, неоспорим. О надежности можно косвенно судить по количеству Logan в службах такси: при всех недостатках седана именно за простоту и надежность его и ценят.

Самая дешевая комплектация с кондиционером будет включать в себя также передние электростеклоподъемники, подушки безопасности для водителя и пассажира, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, ДХО и системы ABS, EBV и AFU. Двигатель у Logan будет 1,6-литровым 8-клапанным, мощностью 82 л.с. - немного, но для бытовых нужд этого все равно достаточно. Актуальная стоимость Logan с учетом спецпредложения - 21.200 рублей.

Lada Granta, хэтчбек

Да, это еще одна вариация Lada Granta. Однако доступная комплектация с кондиционером уже заметно богаче, загибайте пальцы: ABS, EBD, BAS, ESC, TCS, HAS, подушки безопасности для водителя и пассажира, зеркала с обогревом и электроприводом, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники для передних дверей, бортовой компьютер, а также аудиосистема с 4 динамиками и поддержкой Bluetooth.

При этом хэтчбек будет оснащен 1,6-литровым 16-клапанным двигателем и 4-ступенчатым "автоматом". Стоимость такой Granta немногим больше, чем у Logan, - 21.360 рублей.

Lada Vesta

Вот мы и добрались до Vesta - за прошедшее полугодие именно эта модель возглавила топ продаж по статистике Белорусской автомобильной ассоциации. Стоимость самой доступной Vesta с кондиционером - 22.000 рублей. Помимо холодного воздуха в жару автомобиль порадует ДХО, несколькими электронными ассистентами, защитой двигателя, подогревом передних сидений и передними электростеклоподъемниками.

Автомобиль будет оснащен 1,6-литровым двигателем и "механикой". К слову, именно эта связка считается и наиболее "живучей" - ознакомиться подробнее с накопленными фактами из эксплуатации можно здесь.

Lada XRay и VW Polo

Топ-10 закрывают сразу два автомобиля: стоимость самых доступных комплектаций с кондиционером у XRay и у Polo в прайс-листах совпадают. Правда, автомобиль от Lada будет мощнее (106 л.с. против 90 л.с.) и в чем-то лучше оснащен. К примеру, XRay предлагает сразу 6 электронных помощников, в то время как Polo может похвастать лишь ABS. Что до опций комфорта, то в обоих автомобилях присутствуют электростеклоподъемники на все двери, подогревы передних сидений и аудиосистемы с Bluetooth.

Впрочем, сравнение Polo и XRay "в лоб" будет не совсем корректным: ключевую роль в покупке могут сыграть тип кузова, накопленный на форумах опыт эксплуатации, любовь к бренду - всего не перечислишь. Стоимость автомобилей одинакова - 23.700 рублей, хотя сейчас Polo дешевле на 800 рублей с учетом спецпредложения.

Вместо вердикта

Вряд ли кого-то удивили сегодняшние "герои": в сегменте самых дешевых автомобилей ситуация кардинально не меняется уже давно. Другое дело, что до $10.000 выбора среди новых авто с кондиционером, по сути, нет. С $11.000 на руках жить уже веселее, но главный вопрос все равно сам собой повисает в воздухе: если комплектация играет важную роль, быть может, стоит озаботиться поиском слегка подержанной машины из первых рук?