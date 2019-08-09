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Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Индии

  • 9.08.2019, 11:22
  • 1,442
Российский самолет Су-30 потерпел крушение в Индии
Иллюстрационное фото

Cамолет упал во время выполнения тренировочного полета.

Российский самолет Су-30МКИ военно-воздушных сил Индии, потерпел крушение в штате Ассам (на востоке страны). Информация об этом появилась в телеграм-канале «Крылья войны».

Известно, что самолет упал во время выполнения тренировочного полета, конкретная причина крушения пока не выяснена. Оба пилота двухместного истребителя сумели катапультироваться.

Фото: телеграм-канал «Крылья войны»

Высокая аварийность самолетов советской разработки не в первый раз становится проблемой. Так, несколько дней назад стало известно, что Польша собирается полностью прекратить эксплуатацию истребителей четвертого поколения МиГ-29 ввиду большой опасности аварий и катастроф.


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