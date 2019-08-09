Из-за повышения радиационного фона на севере России раскупили весь йод 9.08.2019, 12:33

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Жители Архангельска и Северодвинска не верят заявлениям властей после ЧП на военной базе.

В Архангельске и Северодвинске с прилавков аптек исчез йод. Такой спрос фармацевты объясняют вчерашним происшествием на военной базе в селении Нёнакса, где произошел взрыв и пожар на секретном объекте. Об этом сообщил местный ресурс 29.ru, передает «Белсат».

В двух километрах от поселка Нёнакса с 50-х годов XX века был организован морской полигон для испытания баллистических ракет для атомных подводных лодок, район вокруг него является закрытой зоной. После взрыва 8 августа пресс-служба администрации Северодвинска сообщила о «кратковременном повышении радиационного фона».

Журналисты 29.RU обратились в 15 аптек, и даже там, где товар оказался в наличии, признали, что после взрыва наблюдается особенно большой спрос на йод.

Руководитель проекта энергетического отдела российского отделения Greenpeace Рашид Алимов сообщил 29.RU, что йод пьют обычно в случае аварии на атомных электростанциях, потому что «в этом случае в числе других радионуклидов в воздух попадает короткоживущий йод»:

«А поскольку мы все, как правило, имеем йододефицит, то в такой ситуации этот радиоактивный йод встраивается в наш организм. После Чернобыля из-за этого было повышение количества заболеваний раком щитовидной железы. Но тут опять же надо понимать, какие вещества попали в воздух. Если этот йод не попал в атмосферу, то пить йод не имеет смысла».