Экономист: Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным 3 9.08.2019, 15:05

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Почему в Беларуси появляются проблемные предприятия, построенные китайцами.

Экономист Сергей Чалый затронул тему китайских инвестиций в белорусскую экономику, пишет «Салідарнасць». Эксперт отметил, что два совещания с участием Лукашенко были разными по характеру: на одном прозвучало достаточно много негатива в сторону китайских инвесторов, на втором, посвященном строительству стадиона и бассейна, власти попытались сгладить углы.

— Взаимодействие с Китаем начинает становиться забавным, — заметил экономист. А на ремарку ведущей программы о том, что взаимодействие еще и крайне дорогое для страны, добавил, что никто нас не заставлял строить предприятия на сотни миллионов.

По его словам, идея импортозамещения в Беларуси постепенно вылилась в гигантоманию:

— Сначала мы смотрим на то, что импортируем. Затем думаем, можно ли это производить у себя. Почему бы и нет. Потом выясняется, что это стоит очень дорого, рынок недостаточен, значит нужно все это куда-то экспортировать. Вот так у нас и рождаются промышленные гиганты, которые потом некуда девать.

Сергей Чалый объяснил, почему в стране появляются проблемные предприятия вроде Светлогорского ЦКК. И привел в пример отреставрированный стадион «Динамо»:

— Помните козырек, который не полностью накрывал трибуны? А ливневку с выводом буквально под ноги? Это все потому, что у нас любят заниматься удешевлением. Не многие в мире готовы делать так, потому что дешевле и так уже некуда. А в Китае могут. Там вам не скажут, что так делать нельзя.

По мнению эксперта, Китай просто отзеркаливает наши желания:

— Хотите дешевше? Сделаем вам дешевле. А то, что это получится с обрушением крыши, и потом будет не ясно, что с этим делать, то это уже ваши проблемы.

Экономист поделился наблюдением: пока Китай строил в Беларуси инфраструктурные объекты, не приносившие прямой прибыли, особых проблем не возникало. Но как только зашла речь об инвестиционных проектах вроде светлогорского завода, заработал принцип «скупой платит дважды».