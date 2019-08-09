В Канаде банк простил клиентам все долги по кредиткам 1 9.08.2019, 15:25

Американский Chase Bank перед уходом с канадского рынка списал всю задолженность.

Американский Chase Bank принял решение списать все долги по кредитным картам ряду клиентов в Канаде, пишет finanz.ru.

Как сообщает CBC, под прощение долгов попали держатели двух типов карт - Аmazon.ca Rewards Visa and the Marriott Rewards Premier Visa.

Задолженность была списана вне зависимости от суммы после того, как банк принял решений уйти с канадского рынка и прекратить обслуживание кредитных карт в марте 2018 года.

«Я был на седьмом небе от счастья, когда узнал», - говорит Дуглас Тернер, держатели карты Visa Аmazon, задолжавший банку 6157 долларов.

Банк - «дочка» крупнейшего в США JPMorgan Chase - не раскрыл, какое число клиентов получили прощение долга и сумму, которая была списана.

Решение было принято потому, что такой путь был признан наиболее удобным для всех, заявила CBC представитель банка Мария Мартинес. «В конечном итоге, мы подумали, что это будет самым лучшим разрешением ситуации, особенно для наших клиентов», - сказала она.

Платить налоги со списанных сумм долга канадцам не потребуется, уточняет управляющий директор по налоговой политике CIBC Джейми Голомбек.

Единственное условие - чтобы деньги были потрачены с кредиток на покупку потребительских товаров, для личного пользования, а не для коммерческой выгоды.

«Фактически это просто бесплатные деньги», - говорит Голомбек.