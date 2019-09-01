Идущий к побережью США ураган «Дориан» усилился 1 1.09.2019, 8:04

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Ураган может ударить по Флориде в понедельник.

Национальный центр США по слежению за ураганами сообщил, что ураган «Дориан» усилился до третьей категории и назвал его «крайне опасным», сообщает «Голос Америки».

Согласно шкале Саффира-Симпсона, скорость ветра при ураганах третьей категории (максимально опасная – пятая категория) достигает 178-208 км в час. Эти ураганы способны ломать деревья, срывать крыши с домов, разрушать временные постройки, вызывать наводнения. Ныне скорость «Дориана» составляет 185 км в час.

«Дориан» движется по направлению к Багамским островам. По мере приближения к Флориде он может усилиться.

Президент США Дональд Трамп ввел во Флориде режим чрезвычайного положения. «Дориан» должен ударить по штату в понедельник, превратившись в ураган четвертой категории, со скоростью ветра от 209 до 251 км в час.

Власти Флориды пока не объявили о массовой эвакуации жителей штата, поскольку направление движения «Дориана» может измениться.