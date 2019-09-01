Растаев: Сегодня нужно быть полным зюзиком, чтобы верить Лукашенко 6 1.09.2019, 11:59

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На «энтузиазм» идеологов без смеха не взглянешь.

До «президентских выборов» еще далеко… Но предвыборная движуха уже началась, пишет Дмитрий Растаев в статье на сайте «Солидарность».

Кандидат №1 начал ездить по регионам, и бойкие рупоры агитпропа трубят о небывалом народном энтузиазме, которым эти поездки якобы сопровождаются.

На «энтузиазм» тот, правда, без смеха не взглянешь. Фразы типа «Мы вас любим, ценим, уважаем, Александр Григорьевич!» местные жители, поди, целый день репетируют со штатными идеологами.

Узнать реальный уровень поддержки правителя народом вряд ли возможно после сворачивания деятельности НИСЭПИ в августе 2016 года, но вприглядку можно сказать наверняка: число лукашенковских энтузиастов уже совсем не то, что раньше.

Рьяных фанатов правителя сегодня встретить так же непросто, как человека, не юзающего мобильник или не серфящего интернет. Хотя еще лет десять назад таких было немало – иные были готовы порвать «за Рыгорыча». Теперь же, когда людей спрашиваешь, как они относятся к Лукашенко, те в мягком случае машут рукой, обреченно вздыхая «А кто, если не он?», в жестком – выдают такой обмолот ненормативной лексики, что хватило бы на три баттла Оксимирона с Гнойным.

Девальвации & деноминации, опустошающие кошельки. Насаждение контрактной системы. Издевательские юрновации вроде «тунеядского» декрета или «закона об отсрочках». Армия, в которую идти страшнее, чем на войну. Милиция, которую боишься больше, чем бандитов. Суды, в которых не добьешься правды. Телевидение, от которого не дождешься правды. Магазины, где жутко смотреть на цены. Зарплаты, с которыми по магазинам особо не походишь.

Все это – итоги 25-летнего правления нашего бессменного. Нужно быть полным зюзиком, чтобы после всех этих «достижений» искренне верить в его правоту и кричать «Александр Григорьевич, мы вас любим!». Общество, в 1994 году сделавшее свой выбор на фоне растерянности и страха после распада СССР, постепенно пришло в себя, и подобный энтузиазм сегодня выглядит пародией в стиле КВН.

Есть у меня один знакомый, в 2000-е годы работавший верстальщиком в небольшой газете. На досуге он развлекался тем, что в конце августа поздравлял с днем рождения «дорогого Александра Григорьевича». Оформлял праздничную виньетку и заверстывал ее на страницу частных объявлений. Причем поздравление свое выписывал в гротескных, нарочито подобострастных выражениях, так что, читая его, вся редакция сходила на хохот.

От умного человека сарказм этих «поздравлизмов» не мог ускользнуть. Но местная власть долгое время не обращала на них внимания – мало ли кому вступило в голову петь ему оды на день рождения!

Внимание обратили ближе к 2010 году, когда стало ясно, что в реальности таких дурных уже няма. В газету позвонили из идеологического отдела и попросили «не издеваться над президентом». Уже тогда спонтанный, не санкционированный властями энтузиазм был подозрителен – что же говорить о дне нынешнем. «Не умирает народ от любви к нам». Ох, как верно подмечено!

Хотя и сейчас еще встречаются уникумы. В городе, где я живу, есть один занятный персонаж – поджарый мужичок лет шестидесяти с копной полинялых волос на макушке и хронической щетиной на впалых щеках. Иногда я встречаю его в троллейбусе, где он выдает театр одного актера – глядя куда-то в пространство, вещает «за Батьку». При этом реакция пассажиров мужичка не волнует: слушают его, не слушают – он все равно лопочет как заведенный.

Еще в персональных энтузиастах Лукашенко сегодня ходят штатные идеологи, которым за любовь к президенту платят деньги. Плюс какие-нибудь мифографы госСМИ, кропающие опусы, от коих веет совдеповской тухлятиной. Ах, да еще стриптизерши из Гродно. Ну, как бы и все.

Остальные – по старой белорусской традиции – просто притерпелись. Просто «мабыць так i трэба». Просто «а кто, если не он». Просто «абы не было войны». Шайбы так шайбы, арбузы так арбузы – лишь бы не «как в Украине»...

В телекамеру они вам наговорят и про «любимого президента», и про «на что мы можем жаловаться, если все хорошо». Но вернувшись домой, будут вздыхать, считая в кошельках последние гроши, качать головой, вспоминая магазинные ценники, и кричать на детей-оболтусов: «Учите английский! А то так и останетесь в этом болоте».

Воли что-то изменить у них нет, но и обманывать себя они уже не хотят. Во всяком случае, в глубине души.

За 25 лет своего президентства из простого человека на должности Александр Григорьевич превратился в природное явление, эдакую проруху-завируху, жить в которую сложно, но унять невозможно – можно лишь натянуть на уши шапку, чтобы в голову не надуло, хряпнуть для сугреву и ждать весны. Тоже, впрочем, без особого энтузиазма. Но хотя бы с робкой надеждой.