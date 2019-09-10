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Джек Ма покинул пост председателя Alibaba

  • 10.09.2019, 10:02
Джек Ма покинул пост председателя Alibaba
Джек Ма

Миллиардер для своего увольнения выбрал День учителя — и это неслучайно.

Один из самых видных китайских интернет-предпринимателей Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров компании Alibaba, сообщает Techcrunch. Он продолжит работать в совете до ближайшего ежегодного собрания акционеров, а также останется пожизненным членом Alibaba Partnership, группы бывших влиятельных управленцев и аффилированных с Alibaba Group, которые назначают совет директоров.

О своем уходе с ведущей роли Джек Ма объявил еще год назад: «Alibaba никогда не была про Джека Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba», — заявил он в прошлом году.

Ма покинул позицию CEO еще в 2013 году. В 2015 году на эту позицию пришел Даниэль Чжан, который и сейчас заместит Джека Ма на посту председателя. Ранее Чжан работал в компании в качестве главного операционного директора.

Джек Ма для своего увольнения выбрал День учителя, который отмечается в Китае 10 сентября. Основатель Alibaba долгое время работал обычным учителем английского.


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