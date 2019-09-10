Ирина Халип: Если попаду в «парламент», устрою импичмент Лукашенко 4 10.09.2019, 12:14

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Фото: «Наша Ніва»

Известная журналистка рассказала о главных целях осенней политической кампании.

Известная белорусская журналистка Ирина Халип приняла решение выдвигаться на предстоящих «парламентских выборах» по Партизанскому округу №110. Вчера возле Тракторного завода в Минске прошел пикет по сбору подписей в ее поддержку.

Журналисты «Нашей Нивы» побеседовали с Ириной Халип.

- Ирина, зачем вам это?

- Простой вопрос, но и сложный. Для чего мне это нужно? А для всего! Для того чтобы потом, спустя несколько лет, когда потребуется подводить какие-то итоги, я сказала себе: «Я сделала все что могла». И это я не про строчку в некрологе, а для самой себя.

Помимо всего, я до определенной степени человек консервативный, и была бы рада, если бы существовали такие методы и подходы, которые можно было бы выбрать один раз и навсегда. Вот решила я: моя стратегия — бойкот. И я за бойкот навсегда, и больше никогда ничего. Но я поняла, что не существует универсальной стратегии. В этом году нужно делать так-то, в следующем году иначе, через год — еще по-другому, а через десять лет — совсем по-другому.

Конечно, мне это не совсем нравится. Но я должна понимать, что меняется мир, меняется ситуация в Беларуси, причем не в лучшую сторону. Таким образом, надо меняться и мне.

- Фактически вы ответили и на следующий вопрос: почему раньше были за бойкот, а теперь за участие.

- Три года назад не было такой безнадежной ситуации, когда через месяц завезут в Островец топливо для АЭС, на 8 декабря Лукашенко пообещал подписание новых соглашений об интеграции, и мы не знаем, что там будет. Сегодня белорусской земле грозит все: и восточный сосед, и ядерное топливо, и вообще люди теряют надежду. Поэтому надо попытаться изменить хоть что-то в таких тяжелых условиях.

- Долго ли у вас зрело такое решение?

- Нет, пять минут.

- Серьезно?

- Абсолютно. Села, подумала и решила: «Хорошо, я попробую». Но я скажу честно, что вся «Европейская Беларусь» с большим трудом шла к этому решению.

У каждого из тех, кто участвует в выборах от «Европейской Беларуси», есть политический бэкграунд, есть свои жесткие подходы, поэтому каждому из них это решение давалось с трудом. Мне легче всех, потому что я люблю «движуху».

- Если не секрет, кто вам предложил поучаствовать?

- Никто. Даже мой муж [бывший кандидат на пост президента Андрей Санников — «НН»] был категорически против. Потом он, видимо, все взвесил и уже не был против. У нас с Андреем принято так, что несмотря на плюрализм и разность во мнениях, важные решения мы принимаем вместе. Не бывает так, что один говорит «я сделаю так-то», а другой на это отвечает: «хорошо, делай, но я не поддерживаю». Мы всегда ищем компромисс, который бы устраивал обоих.

- Все же он поддержал ваше решение?

- Да, хотя в душе он, может быть, и против, я не знаю (смеется).

- Портал «Хартия-97» будет поддерживать вашу кампанию?

- Конечно, будет. И мою кампанию, и кампании тех кандидатов, которые идут от «Европейской Беларуси» и Белорусского национального конгресса.

- С какими предложениями и лозунгами вы пойдете на эти «выборы»?

- Главный лозунг очень простой: «Лукашенко должен уйти». Что еще? Островецкая АЭС не должна быть запущена, мы должны вернуть стране выборы.

Понимаете, я не участвую в «выборах», их у нас нет, я участвую в политической кампании, и одна из ее целей — вернуть выборы. Я недавно подумала, что даже при Лукашенко, если бы у нас были справедливые парламентские выборы, это бы очень во многом все изменило. Я знаю, что ничего такого при Лукашенко не будет, но сейчас у нас такая ситуация, что в этой кампании участвовать надо. Но это только на мой взгляд, я не знаю истины.

- У оппозиционеров часто спрашивают, каков их план, если их не выберут в «парламент». А какой у вас план, если вас выберут, или, вернее, назначат?

- Это не та парадигма, в которой мы сегодня можем говорить. «Парламента» — нет, «выборов» — нет. Ну ладно, представим, что Лукашенко стало очень-очень скучно, и он решил, что в этой «палатке» нет ничего веселого, а, мол, давайте по приколу туда запустим Халип, посмотрим, что она устроит. Если так будет, то я устрою импичмент Лукашенко.