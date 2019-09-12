Александр Лазарев: Говорю людям в Барановичах, как важно сохранить независимость 12.09.2019, 14:45

Фото: Елена ЗЕЛЕНКО / intex-press.by

Активист «Народной Грамады» рассказал о первом пикете по сбору подписей в своем городе.

11 сентября в Барановичах прошел первый пикет по сбору подписей в поддержку активиста «Народной Грамады» Александра Лазарева.

Своими впечатлениями активист поделился с Charter97.org:

- Впечатление от первого пикета по сбору подписей — положительное. Людей привлекает наша символика, они подходили, интересовались.

Будем выставлять пикеты по сбору подписей на городском рынке, где всегда многолюдно. Надеюсь на приезд в наш город Николая Статкевича, который сейчас начал тур по стране, чтобы поддержать кампанию по сбору подписей за активистов «Народной Грамады».

- А почему вы лично решили участвовать в этой политической кампании?

- Скажу честно: беспокоит судьба Родины — чтобы Беларусь не потеряла независимость. Это главная причина. Каждый патриот сейчас должен думать, как сохранить наш суверенитет. Поэтому я и участвую в этой кампании.

Я говорю об этом людям в Барановичах, которые ко мне подходят. Главный сигнал моих пикетов по сбору подписей: Беларусь должна сохранить независимость и не попасть в ловушку Москвы.

Фото: Елена ЗЕЛЕНКО / intex-press.by

Фото: Елена ЗЕЛЕНКО / intex-press.by