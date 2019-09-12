Белорус похитил биткоины на сумму $50 тысяч 12.09.2019, 18:17

В ходе расследования минчанин возместил ущерб.

В прямом эфире программы «Причины и следствие с Партоном и Гончаровой» на «Радио Минск» официальный представитель СК Юлия Гончарова рассказала про уголовное дело о хищении биткоинов, передает tut.by.

Она рассказала, что гражданин Беларуси — «минчанин, чуть более 20 лет» — при помощи вредоносного программного обеспечения получал доступ к учетным записям пользователей различных интернет-ресурсов. Таким образом были скомпрометированы более 11 тысяч учетных записей.

В результате парень похитил биткоины со счетов на общую сумму более 50 тысяч долларов США. Всего же в ходе следствия было установлено более 500 эпизодов противоправной деятельности. Причиненный ущерб был полностью возмещен в ходе расследования.

Чтобы обезопасить свою учетную запись, Юлия Гончарова посоветовала не использовать одни и те же логины и пароли на разных сайтах, а также установить двухфакторную аутентификацию.