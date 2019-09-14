Загадочный визит арабского шейха 24 14.09.2019, 8:25

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Фото: Reuters

Отношения Беларуси с Объединенными Арабскими Эмиратами выглядят довольно странно.

Минск впервые посетил наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид аль-Нахайян.

Внешне отношения Беларуси с Объединенными Арабскими Эмиратами выглядят довольно странно. Эта страна имеет статус близкого друга, важного партнера, хотя, на первый взгляд, никаких явных оснований для этого нет. ОАЭ страна богатая, благодаря большим запасом нефти, но не сказать, чтобы очень влиятельная. Идеологической близости никакой нет.

Экономическое сотрудничество происходит на довольно низком уровне. В 2018 году взаимный товарооборот составил 72,3 млн долларов, из которых 58 млн пришлись на белорусский экспорт, 14,3 млн - на импорт. Это совсем немного. В прошлом году в Беларусь из ОАЭ поступило 44 млн долларов прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Здесь зарегистрировано 27 организаций с участием эмиратского капитала. Неплохо, но не настолько, чтобы уделять этой стране такую чрезвычайное внимание.

А оно действительно чрезвычайное. Следует отметить, что арабского гостя принимали в Беларуси на уровне, на котором принимают глав государств во время официальных визитов: с оркестром, который исполнял национальные гимны, ковровой дорожкой, почетным караулом. Хотя шейх, по традиции, должен стать только будущим президентом ОАЭ. На переговорах наследственно принца с Лукашенко с белорусской стороны присутствовали министр иностранных дел Владимир Макей, помощник Лукашенко по национальной безопасности Виктор Лукашенко, первый вице-премьер Александр Турчин. Уровень приема слишком высок для статуса гостя.

Нужно обратить внимание, что, по информации белорусских независимых СМИ, именно этому эмиратскому деятелю принадлежит фирма, которая, согласно указу Лукашенко, получила во владение два гектара охотничьих угодий неподалеку от Логойска.

Лукашенко шесть раз посещал ОАЭ. Причем три последних вояжа продолжались не менее недели. В 2014 году даже сообщалось, что команда правителя Беларуси провела хоккейный матч с «командой ветеранов хоккея Эмиратов» (!). В 2017 году поездка Лукашенко длилась рекордные 12 дней, и это было самое длительное пребывание правителя за пределами Беларуси. И, кстати, он там, как правило, встречался с тем же Мухамедом бен Заидом аль-Нахайяном. То есть у них довольно хорошие личные отношения.

Не секрет, что ОАЭ - давний потребитель продукции ВПК Беларуси. Не случайно туда регулярно ездить с какими деликатными миссиями помощник Лукашенко по национальной безопасности Виктор Лукашенко.

Mohamed bin Zayed holds official talks with Belarusian President Alexander Lukashenko on enhancing bilateral ties as well as a number of regional and international issues. pic.twitter.com/vLvX2Jm5tA — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) September 13, 2019

В СМИ была информация, что созданная белорусским олигархом Владимиром Пефтиевым в Абу-Даби фирма BelTechExport FZE, которая является дочерней компанией «Белтехэкспорта» (экспорт оружия), в 2017 году заключила контракт с Вооруженными силами ОАЭ на обслуживание военной техники на сумму около 30 млн долларов . В Эмираты поставлялась автомобильная техника, системы наведения вооружения, оптика. Беларусь оказывает ОАЭ помощь в производстве беспилотной авиатехники и легкой колесной бронетехники.

Есть подозрение, что эта торговля оружием не отображается в официальной статистике. Тот факт, что деньги от торговли оружием идут не в государственную казну, признал в 2007 году министр финансов Беларуси Николай Корбут, отвечая в «парламенте» на вопросы «депутатов». В этом же был вынужден признаться и сам Лукашенко во время «президентской избирательной кампании» 2006 года, когда один из кандидатов, Александр Козулин, обвинил правителя в присвоении этих средств и задал вопрос: «Где деньги, Саша?». И тот был вынужден оправдываться, доказывать, что он эти деньги направил на модернизацию вооружений для белорусского армии, а также для поддержки банковской системы, строительства социальных объектов.

Возможно, это объясняет противоречие между очень дружелюбными отношениями Лукашенко с Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном и скромными официальными показателями экономических отношений.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»