Конгресс США запросил переписку топ-менеджеров Apple, Google, Facebook и Amazon 14.09.2019, 13:50

Конгрессмены также потребовали от компаний финансовые документы.

Юридический комитет Конгресса США запросил у Apple, Facebook, Amazon и Alphabet (материнская компания Google) документы о коммуникации их топ-менеджеров, в том числе их переписку по электронной почте. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Конгрессмены также потребовали от компаний финансовые документы и сведения о конкурентных практиках и ключевых деловых решениях. По словам председателя комитета Джерольда Надлера, информация должна помочь властям в расследовании свидетельств о «захвате огромной доли рынка онлайн-коммерции и коммуникации». Компании должны предоставить документы до 14 октября.

Среди топ-менеджеров, чью переписку хочет получить комитет, основатель Facebook Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук, руководитель Amazon Джефф Безос, а также возглавлявшие Google на раннем этапе работы Ларри Пейдж, Сергей Брин и Эрик Шмидт.

В конце июля Минюст США начал антимонопольную проверку крупнейших интернет-компаний, которые владеют поисковыми системами, соцсетями или занимаются онлайн-торговлей. Технологических гигантов заподозрили в препятствовании конкуренции, а также доминировании на рынке.