Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов 6 14.09.2019, 18:51

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Иллюстрационное фото

Это самая крупная атака на нефтяную инфраструктуру страны за последние десять лет.

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters, пишет РБК.

Источники обоих агентств заявляют, что Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи.