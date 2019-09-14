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Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов

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  • 14.09.2019, 18:51
  • 2,026
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Иллюстрационное фото

Это самая крупная атака на нефтяную инфраструктуру страны за последние десять лет.

Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Информацию подтверждают и три информированных собеседника Reuters, пишет РБК.

Источники обоих агентств заявляют, что Saudi Aramco после атаки была вынуждена сократить добычу на 5 млн баррелей в сутки, что составляет половину суточного объема добычи.


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