Румас поговорил по телефону с Медведевым об «интеграции»11
- 14.09.2019, 19:50
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Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.
Как сообщает пресс-служба Совета Министров, 14 сентября премьер-министр Беларуси Сергея Румас пообщался по телефону с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Поводом послужил день рождения российского коллеги. Сообщается, что премьер-министр Беларуси пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.
Однако одними поздравлениями белорусский премьер не ограничился. Отмечается, что «во время разговора были обсуждены актуальные вопросы интеграционной повестки».
В конце августа Сергей Румас рассказал о программе реализации «союзного договора» из 66 пунктов. По его словам, пункты «практически все согласованы» и в начале сентября программа может быть подписана.