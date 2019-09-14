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Румас поговорил по телефону с Медведевым об «интеграции»

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  • 14.09.2019, 19:50
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Румас поговорил по телефону с Медведевым об «интеграции»
Сергей Румас

Телефонный разговор состоялся по инициативе белорусской стороны.

Как сообщает пресс-служба Совета Министров, 14 сентября премьер-министр Беларуси Сергея Румас пообщался по телефону с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Поводом послужил день рождения российского коллеги. Сообщается, что премьер-министр Беларуси пожелал ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.

Однако одними поздравлениями белорусский премьер не ограничился. Отмечается, что «во время разговора были обсуждены актуальные вопросы интеграционной повестки».

В конце августа Сергей Румас рассказал о программе реализации «союзного договора» из 66 пунктов. По его словам, пункты «практически все согласованы» и в начале сентября программа может быть подписана.


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