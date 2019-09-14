Петербургский школьник создал профсоюз учеников и поднял на уши всю систему образования в РФ 2 14.09.2019, 20:49

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Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Леонид Шайдуров вдохновился студенческими объединениями в США.

17-летний Леонид Шайдуров — необычный подросток. Это отмечают и его друзья, и учителя, с этим не спорит даже полиция. Не пьет, не курит, не ругается матом, вообще не повышает голос. Парень увлечен своим делом больше, чем его сверстники — любыми забавами, свойственными возрасту. «Он очень воспитанный и интеллигентный, добрый и отзывчивый», — говорит о Лене его бывшая классная руководительница. Именно в отношении Шайдурова сотрудники Центра «Э» ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти намерены возбудить уголовное дело по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к экстремистской деятельности», пишет «Новая газета».

Все под контролем

Осенью 2018 года тогда еще десятиклассник Леонид Шайдуров, вместе со своими единомышленниками решил создать в гимназии №622, где учится, профсоюз «Ученик». По словам школьника, он вдохновился идеей, посмотрев на студенческие объединения в США. А почву подготовила сама школа, в которой Леню и его одноклассников многое не устраивало.

— Нам не нравились фиктивность, коммерциализация и бюрократизация образования. Обилие религиозных дисциплин и псевдопатриотических уроков. Занятия по юнармии. Постоянная ретрансляция учителями мнения господствующей партии «Единая Россия», — объясняет Леонид.

Участники школьного профсоюза изначально сформулировали свои требования, поделив их на план-минимум и план-максимум. Первый касался исключительно гимназии №622, второй — всей системы образования в России. По «минимуму» школьники выдвинули администрации учреждения четыре условия:

— не нарушать регламент проверки знаний (не назначать больше трех контрольных в день);

— не нарушать регламент поочередности уроков (не ставить в расписание более двух повторяющихся подряд уроков);

— не ущемлять право на самовыражение (меньше контролировать внешний вид учеников: не запрещать носить серьги, красить волосы и т.п.);

— позволить ученическому профсоюзу действовать на формальной основе как институту управления, построенному на инициативе только учеников.

Шайдуров не предполагал вести подпольную деятельность, поэтому с идеей ученического профсоюза сразу пошел к директору гимназии №622 Наталье Алексахиной. Но та инициативу учащихся встретила в штыки. По словам Леонида, Алексахина заявила, что никакой независимой организации, неподконтрольной администрации, в школе никогда не будет.

«Заигрался в лидера»

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

В ноябре члены профсоюза «Ученик» (на тот момент уже около 60 старшеклассников) провели учредительное собрание. Поскольку в гимназии им места не нашлось, собрались на школьном стадионе.

Администрация учебного заведения расценила это как «несанкционированный митинг с призывами к неподчинению».

На следующий день директор вызвала к себе в кабинет создателя профсоюза и все руководство школы.

— Она сказала: «Шайдуров, ты заигрался, не нужно тут из себя лидера строить», — вспоминает Леонид. — Я пытался возразить, что дело не в лидерстве, а в желании улучшить учебный процесс. Организация, которая занимается только созидательными инициативами, не противоречит уставу гимназии. Однако Алексахина не стала меня слушать, перешла на повышенный тон, начала оскорблять, угрожать отчислением, кричать, что напишет на меня заявление в полицию, в прокуратуру, сдаст в психбольницу и я всю жизнь буду работать дворником. Другим ученикам порекомендовали со мной не общаться. А моих родителей вызвали в школу.

Попытки запугать Леонида и его соратников привели к обратному результату. Подростки только крепче сплотились и утвердились в своих намерениях. Ситуация обострилась.

— Мы стали бороться за план-минимум с помощью бойкотирования уроков и игнорирования директора и приближенных к нему педагогов, — рассказывают старшеклассники. — Мы выражали протест, когда были с чем-то не согласны. Мы систематически повторяли свои требования. Мы также перестали ходить на занятия по юнармии.

#Крымнаш

Юнармия, вызывающая отторжение у учеников гимназии №622, заслуживает отдельного внимания. Для тех, кто не в курсе: юнармия — всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в 2015 году по инициативе министра обороны Сергея Шойгу и президента Владимира Путина. Согласно уставу движения, участие в нем добровольное. Члены движения в свободное от учебы время могут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях, получать навыки оказания первой помощи и пр.

— В нашей гимназии все было не так, — рассказала «Новой» бывшая классная руководительница Шайдурова Наталья Лысенко. — Ни о какой доброй воле речи не шло. Занятия по юнармии были обязательными не только в старшей, но и в младшей школе. Они не просто ставились в расписание, ради них детей зачастую снимали с других уроков.

— Юнармия была у нас вместо учебного процесса, — продолжают одноклассники Леонида. — На занятиях много говорили об аннексии Крыма в положительном ключе, в отрицательном — об Украине. Учили тому, как хорошо защищать Отечество.

И нас, и младшеклассников водили в тир. Страшно, когда детей учат стрелять из винтовки по мишеням, а после этого рассказывают им об Украине.

Устранение неугодных

Разными способами к декабрю 2018 года участники профсоюза «Ученик» добились отмены юнармии в учебном заведении, а также выполнения администрацией всех требований плана-минимум. К январю 2019 года в профсоюз «Ученик» входили уже не только учащиеся гимназии №622 (около 200 человек), но и сотни других школьников из Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Красноярска, Кирова… Ситуация подталкивала к реализации плана-максимум. Он включал три пункта:

— запрет на влияние юнармии и похожих организаций в школах, отказ от пропаганды милитаризированных основ;

— бесплатное питание для школьников;

— запрет на политическое преследование и давление на учеников по политической повестке.

Отношения Шайдурова с директором и «провластными», как их называет подросток, учителями стали еще хуже.

— Мне занижали оценки, — рассказывает Леонид. — На контрольной вместо первого или второго мне давали тринадцатый вариант, задания из которого мы даже не проходили по программе. В конце учебного года меня не хотели аттестовать.

— Некоторые учителя старались угодить директору ради каких-то своих выгод либо из страха потерять место работы. Боялись ставить Лене хорошие оценки и лишь в июне кое-как выставили ему тройки, — подтвердила «Новой» бывший классный руководитель Шайдурова Наталья Лысенко.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

И матери Леонида (она учитель), и классному руководителю в июне, сразу по окончании учебного года, пришлось уволиться из гимназии №622.

— Меня вынудили уйти. Сказали: «или сама уходи, или мы тебя уволим по статье», — говорит Лысенко. — Я ушла из-за Лени, потому что поддерживала его.

Наша директор очень боится всяких публичных акций, митингов, а Леня участвовал в них. Еще и из-за этого у Алексахиной с Шайдуровым произошел серьезный конфликт. В июне меня заставляли писать отрицательную характеристику на Леонида в Центр «Э». Я отказалась. В итоге ее написала сама директор.

В характеристике Алексахина сообщила, что с декабря 2018 года Шайдуров поставлен на внутришкольный контроль, поскольку участвует в различных акциях, митингах и шествиях протестного характера (цитируем):

«Леонид занимается буллингом и троллингом учебного заведения, клеветнически порочит директора гимназии… Проявляет деструктивное поведение, позиционирует его в сети Интернет… Заявляет о своей борьбе с существующей властью, участвует в митингах, в том числе — А. Навального, призывает к революции… Все это является проявлением экстремизма… Леонид не понимает последствий своих поступков и продолжает совершать противоправные действия».

«Есть ли будущее у России?»

— Наш план-максимум содержал объективные и вполне выполнимые требования, — уверен Шайдуров. — Мы направили десятки писем и обращений в петербургский Комитет по образованию, но не получили оттуда ни одного ответа, даже отписки. Молчание чиновников заставило пойти на крайние меры.

16 июня Леонид начал голодовку. А 17 июня вышел к Комитету по образованию Петербурга с одиночным пикетом. В руках — плакат с единственным словом: «Голодовка».

— Я хотел показать, как в открытую врут чиновники, когда говорят, что школа свободна от политики, и замалчивают, какие репрессии применяются к ученикам, которые допускают инакомыслие по отношению к господствующему порядку. Инакомыслие у нас — преступление, — подытоживает Леня.

— Простоял с плакатом я всего 45 минут, после чего меня задержали, — продолжает подросток. — Приехал наряд полиции. Сотрудники, ничего не объяснив, взяли меня за руки, проволокли по асфальту, затолкали в машину и доставили во второй отдел полиции. Мне не дали права на звонок и отобрали мобильный телефон. Родители приехали только через четыре часа, потому что их уведомили о моем задержании спустя примерно три часа.

Незадолго до этого прибыли сотрудники Центра «Э». Они задавали самые разные вопросы, ответил я лишь на один. Меня спросили: «Есть ли будущее у России?» Я сказал: «Нет, пока есть вы».

Главное нарушение — в день задержания протокол об этом не был составлен. Когда меня отпускали, полицейские сказали мне и родителям: «Протокола нет, поскольку это первое задержание» (на митингах и акциях протеста меня никогда не задерживали). А через неделю мне пришла повестка о том, что протокол есть — ст.20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования». Он кем-то был составлен, и даже моя подпись была подделана, поскольку я протокола не видел и не подписывал.

Под колпаком

28 июня Шайдуров прекратил голодовку: в этот день он получил официальный ответ из Комитета по образованию. Обращение учеников здесь заметили только после того, как депутатский запрос с просьбой рассмотреть его направил в Смольный депутат петербургского закса Максим Резник. По сути, чиновники отказали ученикам по всем пунктам (цитируем): «участие в юнармии сугубо добровольное, поэтому нет оснований для ее запрета»; «льготное питание предоставляется адресно»; «закон запрещает использовать образовательную деятельность для политической агитации».

После опроса Леонида в полиции и составления директором гимназии №622 характеристики на парня все лето Шайдурову и его родителям регулярно звонили из Центра «Э».

— Меня заставляли прийти в полицию, не объяснив зачем. Мне угрожали уголовным делом по ст. 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности» и тюремным заключением, — говорит школьник.

В сентябре Шайдурова вызвали на комиссию по делам несовершеннолетних, где признали виновным в организации одиночного пикета (закон запрещает это лицам до 18 лет), оштрафовали на 10 тысяч рублей и поставили на учет в ИДН. Возражения ученика и его адвоката, что Леонид ничего не нарушал, так как был не организатором, а участником пикета, комиссия отвергла. Решение о штрафе Шайдуровы готовятся обжаловать в суде.

…На днях подростку опять позвонили из Центра «Э»: посоветовали впредь вести себя «правильнее», поскольку теперь он «под наблюдением».