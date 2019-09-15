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США и Израиль обсудили договор о взаимной обороне

  • 15.09.2019, 10:50
США и Израиль обсудили договор о взаимной обороне
Фото: Reuters

Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили по телефону перспективы заключения американо-израильского договора о взаимной обороне.

"Договор способствовал бы дальнейшему укреплению великого союза между двумя нашими странами", написал Трамп в твиттере в субботу.

Нетаньяху поблагодарил американского президента, отметив, что "у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме".

Обсуждение совместного договора Трамп и Нетаньяху продолжат на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнётся на следующей неделе в Нью-Йорке.

Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном, отмечает Reuters.


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