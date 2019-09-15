США и Израиль обсудили договор о взаимной обороне
- 15.09.2019, 10:50
Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обсудили по телефону перспективы заключения американо-израильского договора о взаимной обороне.
"Договор способствовал бы дальнейшему укреплению великого союза между двумя нашими странами", написал Трамп в твиттере в субботу.
Нетаньяху поблагодарил американского президента, отметив, что "у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме".
Обсуждение совместного договора Трамп и Нетаньяху продолжат на сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая начнётся на следующей неделе в Нью-Йорке.
Израиль хотел бы заручиться официальными гарантиями поддержки со стороны США в случае возникновения вооруженного конфликта с Ираном, отмечает Reuters.