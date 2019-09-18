Министр экономики: Публикация документов о переговорах с Россией создаст почву для манипуляций 10 18.09.2019, 13:49

2,153

Дмитрий Крутой

Власти продолжают молчать о переговорах по «союзному государству».

Опубликован ответ министра экономики Дмитрий Крутого на предложение открыто опубликовать все документы, которые были подписаны с главой российского правительства Дмитрием Медведевым 6 сентября насчет дальнейших действий по углубленной интеграции двух стран, пишет «Салiдарнасць».

Дмитрий Крутой объяснил в письме, написанном на белорусском языке, почему этого не делают.

Закончил министр письмо заверениями: «Документы, над которыми мы работаем, не содержат никакого политического компонента и не создают угроз для суверенитета и независимости нашей Родины».

Любопытно, что, несмотря на убеждения правительства, на деле происходит наоборот. Часть общества давно возмущена тем, что переговоры о будущем страны проходят за закрытыми дверьми и без учета мнения граждан. А молчание по поводу содержания переговоров порождает многочисленные инсинуации, как в белорусских, так и российских СМИ. Буквально на днях, с подачи газеты «Коммерсантъ» стали говорить о создании «конфедерации» Беларуси и России.

«Публикация проекта Программы в отсутствии пакета дорожных карт противоречила бы общепринятой в мире практике организации переговоров, а также могла бы создать почву для информационных манипуляций».

Вместо того, чтобы опровергнуть домыслы путем раскрытия содержания документов, белорусские власти продолжают хранить молчание.

Тем временем продолжают поступать сообщения, которые нагоняют тумана и порождают новые домыслы. К примеру, в среду стало известно, что Минфин Беларуси начал работу над единым Налоговым кодексом с Россией.

То, что вместо Сергея Румаса ответил Дмитрий Крутой, неслучайно. Министр экономики возглавляет с белорусской стороны рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции, которая работает с конца прошлого года. Планируется, что рабочая группа представит документы на подпись Александру Лукашенко и Владимиру Путину к 8 декабря – 20-летию «союзного государства».