СМИ: Документы об «интеграции» Беларуси и России имеют гриф «Совершенно секретно» 13 19.09.2019, 13:34

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Их содержание могут никогда не опубликовать.

В среду 18 сентября министр экономики Дмитрий Крутой ответил, что программа интеграции с Россией не может быть опубликована. Он подтвердил, что ведется подготовка «дорожных карт», без которых программа может создать искаженное представление у общественности.

Обязывает ли закон публиковать план интеграции с РФ до подписания?

Как стало известно Office Life, подготовка дорожных карт ведется в госорганах под грифом «Совершенно секретно» (даже не ДСП). Это значит, что их содержание вряд ли станет достоянием общественности хоть когда-нибудь.

Напомним, премьер-министр Сергей Румас полагал, что, скорее всего, после согласования плана (программы) дальнейшей интеграции с Россией документ можно опубликовать.

«Думаю, после парафирования программы правительства двух стран опубликуют ее для того, чтобы у общественности были сняты опасения по поводу вопросов суверенитета и других», — сказал он в эфире государственного телевидения в августе.