Абу-Даби не сразу строился 1 Кирилл Живолович

19.09.2019, 14:51

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Фото: Getty Images

Аналогии со «Скотным двором» в Беларуси подсознательно возникают даже у тех, кто не знает Джорджа Оруэлла.

Только крылатые выражения из этого произведения в белорусской интерпретации звучат чуть менее цензурно. Например, фраза о том, что «все животные равны, но некоторые ровнее» в наших краях приобретает особенные характеристики.

На прошлой неделе Минск посетил высокий гость из ОАЭ — наследный принц Абу-Даби со множеством титулов и очень длинным именем, воспроизвести по памяти которое способны лишь наиболее посвященные в тему глубоких взаимоотношений Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов.

Встречали гостя торжественно и с размахом. Неужели визит организован ради переговоров о поставках персидской нефти на верблюдах и вертолетах через Аджман и Гервяты? Не исключено, что в кулуарах и об этом, конечно, переговорили, но наследному принцу и без таких проектов есть чем в Беларуси заняться на досуге. Например, посетить свои угодья в Логойском районе, которые были выделены несколько лет назад его семье. Неподалеку, кстати, от участков, выделенных еще одной группе товарищей — из Катара.

Наследному принцу Абу-Даби могли также рассказать и даже показать, как идет строительство делового центра, отеля и ресторанов на месте «БелЭкспо» и 2-й больницы в центре Минска — этот участок также достался пару лет назад от щедрых белорусов представителям правящего семейства в ОАЭ.

Это рядовым бизнесменам требуется платить не только за аренду земли, но еще и за право аренды — даже в случаях, когда там уже здание построено, а с приближенными гостями из солнечных стран иной разговор — короткий, но плодотворный. Если люди проверенные, то и чиновники их волокитой не мурыжат и никакие органы проверками не достают.

Вот, например, сербские застройщики, тоже из числа добрых друзей, не стесняются не только строить в Минске там, где хотят, так их еще и рекламируют прямо в вечерних теленовостях — отдельными сюжетами, с придыханием ведущих и озвучиванием коммерческой информации без малейшего стеснения. Оказывается, что можно и так, если у тебя кое-где чуть поширше, чем у остальных.

Кому-то с более широкими возможностями у нас всегда перепадает за некоторые выслуги и крайнюю степень лояльности. Но имеются проблемы в переговорных процессах с потенциальными инвесторами — это факт. Крепкие хозяйственники в годах далеко не всегда способны находить общий язык с зарубежными гостями по весьма прозаичным причинам, начиная с незнания никаких языков, кроме одного из государственных и матерного.

И здесь на выручку вполне могут подойти представители иного крыла в сложившейся «вертикали» — не силового и не аппаратного, а дипломатического. Современная отечественная дипломатия — это ведь не только кузница надежных специалистов широкого профиля, но еще и умение обзаводиться весьма полезными связями — там, где имеются люди с сомнительными или просто большими капиталами, почти всегда ведут разведывательную деятельность белорусские дипломаты.

В наших многовекторных контактах с первого раза не каждый разберет, где нефтью пахнет, а где газом, где мы дружить собираемся, а где так — Ваньку повалять и Вовку за нос поводить. С арабскими принцами ведь тоже Абу-Даби не сразу строился, а по старой белорусской традиции — без шума и гвалта.

Никого же не удивляет, что белорусский посол в Турции Андрей Савиных, вероятнее всего, станет «депутатом» «парламента» как раз в том округе, где совсем скоро могут пригодиться турецкие инвестиции. Или то, что другой дипломат, Валерий Воронецкий, намерен

переизбраться в округе, на территории которого рассматривается возможное пришествие китайских застройщиков. Лучше были бы, конечно, австрийцы, с которыми у него связи налажены со времен посольской деятельности, но китайцам ведь тоже пришло время в Минске «Чайна-таун» сооружать. А нашим азиатским партнерам для этого приглянулась как раз та часть, где намерен депутатствовать далее бывший посол Беларуси в Австрии, — район Лошицкого парка и Чижовского водохранилища. По имеющейся информации, проект масштабного строительства в этих местах уже подготовлен китайской стороной.

И если китайский микрорайон в ближайшем будущем действительно собираются воздвигнуть в этой части Минска, то навыки профессионального дипломата могут оказаться полезными хотя бы в процессах выстраивания правильных коммуникаций с недовольными жителями Лошицы, Чижовки и Серебрянки. Но скорее всего на фоне избирательных кампаний дразнить электорат очередным белорусско-китайским проектом пока не станут — от греха и недовольства подальше.

Кстати, не за горами не только парламентские «выборы», но и осенние школьные каникулы. И с высочайшей долей вероятности можно спрогнозировать, что как раз в это время почетная делегация из Беларуси нанесет ответный визит арабскому гостю — наследному принцу Абу-Даби. И погреться можно, и автогонки посмотреть, и вопросы порешать. Какие именно? А вот это уже дело не народное — есть осведомленные избранники, которым виднее, где и кого землей наделить и что для кого под застройку выделить. Минимум, который для общественности нужен, смотрите позже — в вечерних теленовостях, в промежутках между сообщениями о дружбе народов, элитных квартирах и новых визитах тех, у кого всё и ровнее, и шире, и выше.

Кирилл Живолович, «БелГазета»