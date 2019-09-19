Карточный домик Brexit Марк Маллок-Браун

19.09.2019, 18:20

Есть ли план у Джонсона?

Затянувшаяся британская сага Brexit спровоцировала новый спор. Действительно ли у премьер-министра Бориса Джонсона есть хитрый план достижения нового, улучшенного соглашения о выходе из ЕС, или же он просто тащит Великобританию к обрыву выхода без соглашения?

Высший суд в Шотландии постановил, что приостановка работы парламента Джонсоном незаконна, а Палата общин вынудила его опубликовать документ под громким названием «Операция Йеллоухаммер» («жёлтый молот» — название птицы овсянки по-английски), в котором содержится весьма дискредитирующая официальная оценка катастрофических последствий выхода из ЕС без соглашения.

Новые раздоры в Консервативной партии, в том числе исключение 21 депутата, которые выступили против подходов Джонсона к вопросу о Brexit, похоже, будут иметь исторические последствия. Тем временем, Верховный суд Великобритании готовится вынести решение по нескольким искам, поданным против правительства Джонсона, и поэтому обнаружил себя втянутым в выполнение той же политической роли, которая свойственна его американскому аналогу. С одной стороны, это может встревожить британцев. Но с другой, появится чувство глубокого облегчения: несмотря на нынешнюю атаку на некодифицированную конституцию Британии, по крайней мере, ещё есть справедливо мыслящие судьи, готовые за неё заступиться.

Эти новые места для дебатов появились одновременно со сценами ночных кошмаров в Палате общин накануне поспешного закрытия парламента 9 сентября. В те сюрреалистические часы, когда члены Палаты лордов (обычно места весьма степенного) преодолевали редкую попытку затягивания работы, предпринятую правительственными лоялистами, я встретился со своим коллегой, пэром Майклом Доббсом, автором «Карточного домика». Мы сравнивали его сочинения с реальностью, в которой политические интриги настолько превзошли вымысел. Главный злодей его романов — премьер-министр Фрэнсис Уркхарт (в американском телесериале им был президент США Фрэнк Андервуд) — выглядит трезвым и респектабельным политическим деятелем в сравнении со многими нынешними политическими лидерами Британии.

Вопрос теперь, конечно, в том, есть ли у Джонсона какой-нибудь план (или хотя бы компас), чтобы найти путь в хаосе, который он же и помог создать. Качество догадок зависит от позиции человека и от того, как он привык воспринимать неопределённость. Рационалисты, занятые бизнесом оценки политических и финансовых рисков, похоже, считают, что у Джонсона есть план. Истощив своих оппонентов и бросив страну в хаос, он в последнюю минуту отскочит назад в центр и сформирует коалицию из обрадованных тори и лейбористов в поддержку модифицированного варианта того же самого соглашения, которое предлагалось бывшим премьер-министром Терезой Мэй и было трижды отвергнуто парламентом.

В этом сценарии Джонсон может потерять часть своего правого фланга («Группу европейских исследований», сокращённо ERG), но зато получит поддержку достаточного количества депутатов-лейбористов и тори-бунтовщиков. В этот момент все почувствуют облегчение, потому что, наконец-то, удастся избежать внезапного и жёсткого разрыва в ЕС. Главной проблемой для Джонсона станет поиск способа сохранить лицо в вопросе о так называемой «ирландской оговорке» («бэкстоп»). И он, по всей видимости, готов рассмотреть идею общего ирландского рынка (как минимум для сельскохозяйственной продукции) при условии, что согласованный текст никаким образом не будет признанием того, что Северная Ирландия остаётся в общем рынке ЕС.

Однако депутаты и всевозможные комментаторы думают иначе. Большинство видят в Джонсоне не человека, у которого есть план, а неуклюжего слона в вестминстерской посудной лавке. Он сам закрыл для себя пути к компромиссу, игнорирует решения парламента и быстро мчится либо к выходу без соглашения, либо к падению собственного правительства. Его единственная спасательная шлюпка (если, конечно, он сумеет до неё добраться) — это всеобщие выборы, которые он попытается представить как схватку «Народ против Парламента».

Скорее всего, даже сам Джонсон не знает, чем всё это закончится. Его изначальный бурный приступ самонадеянного хвастовства сейчас ослаб, благодаря действиям политических оппонентов. А его «консильери» Доминик Каммингс стал постоянной темой для обсуждения в СМИ, которые с удовольствием изображают его как Распутина при дворе Джонсона. Реальность вновь превосходит вымысел: реальный Каммингс оказался даже более демоническим, чем в своей художественной версии — в фильме «Brexit: Негражданская война», который в 2019 году выпустили Channel Four и HBO и где роль Каммингса сыграл Бенедикт Камбербэтч.

Финансовый и политический классы верят в рациональность процессов принятия решений, потому что именно так они сами действуют. А политиканы обычно полагаются на силу эмоций и инстинктов (и сейчас больше, чем когда-либо). Если у Джонсона нет плана, он в хорошей компании. Лейбористы сами себя связали в узел, пообещав провести новые переговоры об улучшенном соглашении о выходе, хотя их лучшие лидеры готовы вести кампанию против этого соглашения (и за то, чтобы остаться в ЕС) в случае проведения нового референдума. В Вестминстере разум не самый желанный гость.

Впрочем, есть у Джонсона план или нет, подобное балансирование на грани, причём всеми сторонами, способно помочь заключению соглашению. Подобно утомившимся борцам, враждующие фракции могут поддержать друг друга, просто чтобы остаться на ногах. Это, конечно, приведёт к заключению ужасного соглашения. Оно должно быть наспех подготовлено к заседанию Европейского совета 17 октября, где европейские лидеры демонстрируют растущее недовольство всём этим процессом. Кроме того, Джонсон уже разогнал команду госслужащих, которые вели предыдущие переговоры. Любое новое соглашение станет старым соглашением Мэй с парой бантиков. И это шоу будет длиться ещё многие годы.

Великобритания втянула себя в безумие, и поэтому рациональное принятие решений о будущем стало совершенно невозможным. Даже если рациональные люди правы, и новое соглашение появится, оно появится не по каким-то рациональным соображениям. К лучшему или (намного более) худшему, но вирус Brexit продолжает жестоко терзать тело британского государства. И новое соглашение станет плацебо, а не целительным лекарством.

Марк Маллок-Браун, «Новое время»